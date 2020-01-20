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محافظات

محافظ بورسعيد يعقد اجتماعًا مع رؤساء الأحياء لمتابعة ملفات النظافة وتحصيل المتأخرات

الإثنين 20/يناير/2020 - 03:23 ص
محافظ بورسعيد يعقد
محافظ بورسعيد يعقد اجتماعًا مع رؤساء الأحياء
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كتب محمد الغزاوى
عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا موسعًا، بحضور اللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام محافظة بورسعيد، رؤساء الأحياء ومديري المديريات لمتابعة عدد من الملفات الخاصة بالنظافة وتحصيل المتأخرات والإشغالات.

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية المتابعة المستمرة لملف النظافة والذى يمثل أهمية كبرى للحفاظ على المستوى الحضاري والجمالي للمحافظة. وكذلك تحصيل المتأخرات الايجارية والتي يتم استغلالها في ترفيق المشروعات السكنية المختلفة.

وشدد المحافظ على عرض الموقف أسبوعيا للوقوف على آخر التطورات في مختلف الملفات ومتابعة شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

واكد محافظ بورسعيد ان الفترة الحالية تشهد أهمية كبيرة لما تم تحقيقه من إنجازات في مختلف المجالات التنموية والخدمية، والتى تتطلب التعاون وتضافر الجهود بين مختلف الجهات للحفاظ على التطور واستكمال ما بدأناه من تنمية وحضارة»، مؤكدا على ضرورة الوعى الاجتماعى لما يتم إنجازه من مشروعات.
محافظ بورسعيد يعقد اجتماعًا مع رؤساء الأحياء لمتابعة ملفات النظافة وتحصيل المتأخرات
محافظ بورسعيد يعقد اجتماعًا مع رؤساء الأحياء لمتابعة ملفات النظافة وتحصيل المتأخرات
محافظ بورسعيد يعقد اجتماعًا مع رؤساء الأحياء لمتابعة ملفات النظافة وتحصيل المتأخرات
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