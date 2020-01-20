عرض التطبيقات العملية لتدريب معلمي رياض الأطفال بسيناء

عقدت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء،مساء اليوم اجتماعا لمناقشة ما تم إنجازه في التدريبات السابقة معلمي رياض الأطفال، التي تقوم بها المديرية.



جاء الاجتماع تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وعبد العزيز عطية حسانين وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.



وقالت حنان المداح، مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء ان الاجتماع ناقش ، تعزيز مدى الاستفادة من المتدربين سواء من المعلمين أو من الأطفال بالمرحلة ذاتها، لخدمة العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الأطفال

كما تم إلقاء الضوء على أبرز ما تم تنفيذه من تطبيقات عملية على تلك التدريبات، لتحقيق الاستفادة القصوى علي ارض الواقع.



مشيرة الي ان ذلك يعتبر هو الكتاب التفاعلي والذي سيكون الكتاب الأول من نوعه، وا سيتميز به تعليم شمال سيناء،عند الانتهاء من جميع مراحله.



وأكدت علي أنه بمجرد الانتهاء من مرحلة رياض الأطفال، سيتم العمل به في باقي المراحل التعليمية الابتداءي والاعدةدي والثانوي..





بحضور، عادل أحمد شاهين مدير إدارة العلاقات الثقافية بالمديرية، وأشرف عبد العزيز منسق وحدة الدمج واستخدام التكنولوجيا في التعليم، و موجه عام رياض الأطفال، وموجه أول علوم المديرية.

