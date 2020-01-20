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أصل الحكاية

ظلموها وأحبطوها.. قصة حذف أغنية الطفلة هايدي من the voice kids

الإثنين 20/يناير/2020 - 12:20 ص
هايدي محمد طفلة the
هايدي محمد طفلة the voice kids
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كتب - محمد الصاحى
على مدار يومين لم تتوقف حالة الجدل التي أثارها خروج الفتاة المصرية، هايدي محمد، من برنامج the voice kids في حلقته الثالثة من مرحلة «الصوت وبس» من الموسم الثالث في عمر البرنامج، رغم أدائها المتميز وصوتها الذي أشاد به كثير من الفنانين.

البرنامج الذي ثارت حوله كثير من الشكوك في موسميه الماضيين، كان في موسمه الثالث على موعد مع إثارة جدل واسع في ثالث حلقاته، نتيجة عدم قبول الطفلة المصرية هايدي محمد، رغم جمال صوتها وتألقها في أغنية «هذه ليلتي» لكوكب الشرق أم كلثوم.
ظلموها وأحبطوها..
الفتاة التي تبلغ من العمر 12 عام، والتي وقفت على المسرح تغني «هذه ليلتي» لأم كلثوم، والتي وجدت في جميع الحضور الإعجاب بصوتها لم تكن تتوقع أن لا يقبلها أحد من لجنة التحكيم، دون أن يعلم أحد أسباب رفضها رغم تألقها عن الكثير من الأصوات التي اجتازت تلك المرحلة، ولما حصلت عليه من اشادة واسعة من الجميع على صوتها المتميز.

لم تمض ساعات مع حالة الجدل التي أثارها خروج الفتاة المصرية من البرنامج، حتى قامت إدارة البرنامج بحذف فيديو أغنية الفتاة من على قناة البرنامج على يوتيوب، في محاولة منها للتغطية على تلك الواقعة التي أثبتت عدم مصداقية تلك البرامج.
ظلموها وأحبطوها..
وفي أول تعليق لها على قرار استبعادها قالت الطفلة هايدي محمد: "إنها تعرضت لظلم كبير من أعضاء اللجنة، عاصى الحلانى، ونانسى عجرم، ومحمد حماقى، موضحة:" أعضاء اللجنة حطمونى وتعرضت لظلم كبير، وكنت أتمنى أن يختارنى النجم عاصى الحلانى أو محمد حماقى، وأنا تخيلت أن يختارنى المدربون فور تألقى فى غناء أغنية هذه ليلتى لأم كلثوم، ولا أعرف لماذا لم يقم أى مدرب باختيارى".

أما المنتج هانى محروس، فقد كتب منشور على صفحته على "فيس بوك" قائلا: "لا جدل ولا حاجة البنت كويسة بس عايزة شغل كتير عليها وطبعآ مع احترامي لمشوارهم الفني الحكام عايزين ناس بردو تشتغل عليهم لأنهم سابوا شغلهم ومذاكرتهم واشتغلوا شغلة أكبر منهم بكتير بس أكل العيش مر"، في محاولة منه لدعم تلك الفتاة، وبيان عدم أحقية لجنة التحكيم بالجلوس على مثل تلك الكراسي.
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