ظلموها وأحبطوها.. قصة حذف أغنية الطفلة هايدي من the voice kids

على مدار يومين لم تتوقف حالة الجدل التي أثارها خروج الفتاة المصرية، هايدي محمد، من برنامج the voice kids في حلقته الثالثة من مرحلة «الصوت وبس» من الموسم الثالث في عمر البرنامج، رغم أدائها المتميز وصوتها الذي أشاد به كثير من الفنانين.

البرنامج الذي ثارت حوله كثير من الشكوك في موسميه الماضيين، كان في موسمه الثالث على موعد مع إثارة جدل واسع في ثالث حلقاته، نتيجة عدم قبول الطفلة المصرية هايدي محمد، رغم جمال صوتها وتألقها في أغنية «هذه ليلتي» لكوكب الشرق أم كلثوم.

الفتاة التي تبلغ من العمر 12 عام، والتي وقفت على المسرح تغني «هذه ليلتي» لأم كلثوم، والتي وجدت في جميع الحضور الإعجاب بصوتها لم تكن تتوقع أن لا يقبلها أحد من لجنة التحكيم، دون أن يعلم أحد أسباب رفضها رغم تألقها عن الكثير من الأصوات التي اجتازت تلك المرحلة، ولما حصلت عليه من اشادة واسعة من الجميع على صوتها المتميز.

لم تمض ساعات مع حالة الجدل التي أثارها خروج الفتاة المصرية من البرنامج، حتى قامت إدارة البرنامج بحذف فيديو أغنية الفتاة من على قناة البرنامج على يوتيوب، في محاولة منها للتغطية على تلك الواقعة التي أثبتت عدم مصداقية تلك البرامج.