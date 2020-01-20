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برلماني يطالب بوقف احتكار تأشيرات العمرة.. فيديو

الإثنين 20/يناير/2020 - 05:15 ص
العمرة
العمرة
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كـريـم الـخـطـيـب
طالب النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب بوقف احتكار تأشيرات العمرة، مؤكدا أن السياحة الدينية أصبحت تجارة.

وقال «محمد فؤاد» برنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم» إن أسعار التأشيرات وصلت قيمتها السوقية من 8 آلاف و500 جنيه الي 9 الاف جنيه، موضحا أن سعر التأشيرة الرسمي 800 ريال بما يعادل 3400 جنيه مصري.

وأضاف عضو مجلس النواب أن هناك حصص من التأشيرات للشركات طبقا لمحكمة القضاء الإداري وضعت ضوابط من اللجنة العليا للحج والعمرة، موضحا أن هناك مواعيد لموسم العمرة وهناك مبالغة للأسعار.

وأشار إلى أنه تقدم بطلب احاطة بمجلس النواب للمناقشة حول احتكار تأشيرات العمرة، مع الجهات المختصة، لافتا إلى أن هذا الموضع يهم كثر من المصريين لذلك لابد من الاهتمام به.
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