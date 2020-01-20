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توك شو

شاهد.. تعليق أحمد موسى على فوز الأهلى أمام المقاولون

الإثنين 20/يناير/2020 - 02:31 ص
لاعبو الاهلى
لاعبو الاهلى
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حمزة شعيب
تحدث الإعلامي أحمد موسى، حول فوز الأهلي على المقاولون العرب بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الأسبوع الـ 14 من الدوري الممتاز.

وقال أحمد موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «فوز الأهلي طبيعي، لكن هزيمة الأحمر أو تعادله هو الأمر غير الطبيعي».

وواصل النادي الأهلي تربعه على قمة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة بعد الفوز على المقاولون العرب صاحب المركز الثاني برصيد 29 نقطة في اللقاء الذي أقيم خلال الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.
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