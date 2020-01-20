AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

المصريون في الخارج يقفون في درجة حرارة صفر للاحتفال بوجود الرئيس في لندن.. شاهد

الإثنين 20/يناير/2020 - 01:49 ص
المصريون في الخارج
المصريون في الخارج يستقبلون الرئيس
Advertisements
صدى البلد
احتشدت الجالية المصرية أمام مقر إقامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في لندن.

ورفع المشاركون رفع الأعلام ورددوا مجموعة من الأغاني الوطنية ، وذلك رغم برودة الجو وانخفاض درجات الحرارة لـ 2 درجة مئوية.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وصل الي العاصمة البريطانية لندن للمشاركة في قمة "أفريقيا بريطانيا للاستثمار".

وسوف يشارك الرئيس السيسي اليوم الإثنين في قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية التي تستضيفها العاصمة البريطانية بمشاركة زعماء الدول الأفريقية، ورؤساء المنظمات الدولية وكبار المستثمرين الأفارقة والبريطانيين.

وستغطي القمة عددا من القضايا الهامة من بينها التمويل المستدام والبنية التحتية، وخطط الاستثمارات المشتركة المستقبلية، والتجارة خاصة الفرص التجارية والاستثمارية بالقارة الأفريقية، وفرص النمو، وخطط الطاقة النظيفة بأفريقيا.

وتمهد قمة لندن الطريق لإبرام صفقات استثمارية، وحشد الاستثمارات سواء المستدامة أو الجديدة لخلق الوظائف وتعزيز المنفعة المتبادلة من خلال شراكات جديدة، بين بريطانيا ودول القارة الأفريقية.

وتشير الإحصاءات إلى أن حجم التجارة بين بريطانيا وأفريقيا تجاوز 33 مليار جنيه إسترليني عام 2018، بينما زاد عدد الشركات البريطانية العاملة بالأسواق الإفريقية إلى حوالى 2000 شركة، وارتفع حجم الاستثمارات البريطانية بالقارة إلى حوالى 20 مليار دولار حوالى 83.15 مليار جنيه إسترلينىفي العام الماضي.

من ناحية أخرى تعهدت الحكومة البريطانية مؤخرا بجعل الاستثمار في إفريقيا أولوية مؤكدة رغبتها فى خلق شراكة جديدة مع إفريقيا ترتكز على التنمية والازدهار والأمن المشترك.

كما أعلنت بريطانيا في أغسطس عام 2018 عن برنامج استثمار جديد لإفريقيا بقيمة أربعة مليارات جنيه إسترليني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسي يتلقى دعوة من جونسون لحضور قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية

وزيرة التعاون الدولي: استمرار التنسيق الاقتصادي مع الحكومة البريطانية لتحقيق الأجندة الوطنية

متحدثة الحكومة البريطانية: المملكة المتحدة أكبر مستثمر أجنبي في مصر.. فيديو

بمشاركة مصر.. قمة لندن للاستثمار تعزز الشراكة الأفريقية البريطانية

قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية تنطلق غدا بلندن بمشاركة مصر

متحدث الرئاسة: السيسي يصل لندن للمشاركة في قمة أفريقيا بريطانيا للاستثمار

ترشيحاتنا

أول تعليق من محمد صلاح بعد هدفه في شباك مانشستر يونايتد

تركيا تسرق غاز وبترول قبرص.. أردوغان يرسل سفينة تنقيب جديدة في شرق المتوسط

رحيل صالح جمعة عن الأهلي.. شاهد رد سيد عبد الحفيظ

سر الرغوة.. عمل النسكافية والكابتشينو بالفوم بطريقة الكافيهات

أحمد موسى: نظرات أردوغان لـ السيسي فى مؤتمر برلين كلها غل وحقد

فايلر: رامي ربيعة استحق الطرد.. وتصرفه ليس ذكيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى من المطاعم.. طريقة عمل صوص البيتزا في البيت

10 استايلات شتوية استوحيها من خزانة ميجان ميركل

حارق الدهون ومصدر طاقة.. طريقة عمل الهوت سيدر أحلى من الكافيهات