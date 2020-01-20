الإعلاميين بعد التعادل مع البنك الأهلي: القادم أفضل إن شاء الله

علق محرم فؤاد المدير الإدارى بنادي الإعلاميين، على تعادل فريقه مع فريق البنك الأهلي بالجولة الثانية عشر بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.





أكد محرم فؤاد أن القادم افضل بإذن الله والحمد لله علي التعادل مع فريق محترم مثل البنك الأهلي.









وأشار إلى أننا كنا نطمع في حصد الثلاث نقاط ،ولكن الحمد لله علي التعادل، وتقديم مستوى متميز طوال اللقاء.





وأختتم حديثه بتقديم الشكر للاعبين علي الأداء والروح الجديدة بالفريق ،وقدم تحية كبيرة للكابتن احمد صالح المدير الفنى للفريق.



