برلماني: استجابة فورية من وزيرة البيئة بخصوص ملفات القمامة والمخلفات الصناعية

أكد النائب طارق متولى، نائب السويس ,عضو لجنة الصناعة، أن وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد قد استجابت على الفور لطلبات الإحاطة التى تقدمت بها بخصوص سرعة الانتهاء من خلية المدفن الصحي الجديدة لجمع القمامة بالكيلو 5 طريق السويس الاسماعيلية، لاستيعاب الكميات المتزايدة من مخلفات القمامة بالسويس، وبحث سرعة البدء في اقامة مدينة للمخلفات الصناعية بوادي حجول.



وأضاف النائب خلال لقائه بالوزيرة إن الدكتورة ياسمين فؤاد أبدت اهتماما كبيرا بمشكلة القمامة والمخلفات الصناعية، خاصة خلية المدفن الصحي الجديدة لجمع القمامة بالكيلو 5 طريق السويس الاسماعيلية والبدء في اقامة مدينة للمخلفات الصناعية بوادي حجول، وكذلك متابعة ما تم من خطة توفيق الاوضاع والاصحاح البيئي للشركات الصناعية بخليج السويس.



وقال النائب أنه ناقش مع الوزيرة هذه الملفات حيث تأتي في المقام الاول للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين، وأن الدكتور ياسمين فؤاد، وجهت مشكورة بدعمها لم تمت مناقشته من هذة الملفات، حيث تم التأكيد خلال المقابلة أن التأخر في إنشاء هذا المدفن سوف يؤدي إلى تراكم تلال من القمامة في قلب شوارع السويس وإنتشار كافة الأمراض المعدية، خاصة بعد أن تحولت الشوارع إلى بؤر لكافة أنواع الحشرات والقوارض والزواحف مما يهدد بانتشار الأمراض.



وتابع:التأخر فى إنشاء مدينة المخلفات بوادى حجول بالسويس سوف يتسبب في وجود المخلفات الطبية التى تحتوى على مسببات المرض من البكتيريا وفيروسات وفطريات وغيرها.

