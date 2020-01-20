AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: استجابة فورية من وزيرة البيئة بخصوص ملفات القمامة والمخلفات الصناعية

الإثنين 20/يناير/2020 - 11:07 ص
وزيرة البيئة الدكتورة
وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد
Advertisements
معتز الخصوصى
أكد النائب طارق متولى، نائب السويس ,عضو لجنة الصناعة، أن وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد قد استجابت على الفور لطلبات الإحاطة التى تقدمت بها بخصوص سرعة الانتهاء من خلية المدفن الصحي الجديدة لجمع القمامة بالكيلو 5 طريق السويس الاسماعيلية، لاستيعاب الكميات المتزايدة من مخلفات القمامة بالسويس، وبحث سرعة البدء في اقامة مدينة للمخلفات الصناعية بوادي حجول.

وأضاف النائب خلال لقائه بالوزيرة إن الدكتورة ياسمين فؤاد أبدت اهتماما كبيرا بمشكلة القمامة والمخلفات الصناعية، خاصة خلية المدفن الصحي الجديدة لجمع القمامة بالكيلو 5 طريق السويس الاسماعيلية والبدء في اقامة مدينة للمخلفات الصناعية بوادي حجول، وكذلك متابعة ما تم من خطة توفيق الاوضاع والاصحاح البيئي للشركات الصناعية بخليج السويس.

وقال النائب أنه ناقش مع الوزيرة هذه الملفات حيث تأتي في المقام الاول للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين، وأن الدكتور ياسمين فؤاد، وجهت مشكورة بدعمها لم تمت مناقشته من هذة الملفات، حيث تم التأكيد خلال المقابلة أن التأخر في إنشاء هذا المدفن سوف يؤدي إلى تراكم تلال من القمامة في قلب شوارع السويس وإنتشار كافة الأمراض المعدية، خاصة بعد أن تحولت الشوارع إلى بؤر لكافة أنواع الحشرات والقوارض والزواحف مما يهدد بانتشار الأمراض.

وتابع:التأخر فى إنشاء مدينة المخلفات بوادى حجول بالسويس سوف يتسبب في وجود المخلفات الطبية التى تحتوى على مسببات المرض من البكتيريا وفيروسات وفطريات وغيرها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننشر تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات الصلبة

نائبة: جهود حثيثة من 3 وزارات لاستخدام قش الأرز وتحويله إلى علف

البيئة: تدريب العاملين بمصانع المدن الجديدة على إدارة المخلفات الخطرة

لمواجهة مشكلة النظافة.. حوار مجتمعى مفتوح لمحافظ أسوان مع الأهالي

وزيرة البيئة: دمج المفاهيم البيئية فى التعليم الجامعى قريبا

مقلب قمامة أرض عرفة كابوس إزالة محافظ المنوفية.. واستعدادات لافتتاح المصنع

ترشيحاتنا

قناة أمريكية: لماذا زيف ترامب معلومات عن المصابين في الضربة الإيرانية؟

بالأحمر الناري.. نسرين طافش تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

حقيقة أزمة أحمد فتحي وكهربا في الأهلي .. القصة الكاملة

تعرف على السعر المتوقع ومواصفات جي ام سي يوكون 2021.. صور

مجدي الهواري عن لقطة احتفال صلاح بهدفه في مان يونايتد: كان نفسى أصور البطل

فيديوجراف| توصيات مؤتمر برلين عن الأزمة الليبية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جينيفر لوبيز بإطلالة مثيرة في حفل توزيع جوائز SAG ..صور

لدغات ثعبان سام تودي بحياة مسن في الـ76.. تفاصيل مؤسفة

براد بيت وطليقته جينيفر أنيستون يخطفان الأنظار في حفل Screen Actors Guild awards