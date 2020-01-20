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أخبار العالم

قتلى ومفقودون في فيضانات إندونيسيا

الإثنين 20/يناير/2020 - 10:36 ص
قتلى ومفقودين في
قتلى ومفقودين في فيضانات اندونيسيا
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وكالات
قال مسؤول إندونيسي، اليوم، الإثنين، إن حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت إقليمًا بجزيرة سومطرة الإندونيسية ارتفع إلى 9 قتلى، في حين ما زال هناك شخص مفقودًا.

وقال عبد الملك رئيس وكالة البحث والإغاثة بالإقليم، إن الفيضانات التي أعقبت هطول أمطار غزيرة في بينجكولو أمس الأحد أدت لسقوط جسر وجرفت العديد من الأشخاص.

وأضاف عبد الملك: "هذا الصباح عثرنا على جثتين، لتبلغ حصيلة القتلى تسعة أشخاص".

وأشار إلى أن هناك شخصا لم يتم العثور عليه حتى الآن.

وكانت وكالة الأرصاد، قد أصدرت تحذيرًا الجمعة الماضية من أنه من المرجح هطول أمطار غزيرة في عدة مناطق بإندونيسيا خلال الأسبوع المقبل.
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