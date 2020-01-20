رئيس المحكمة الإدارية بالمغرب: القضاء الإداري له دور مهم بجميع البلدان

قال محمد البازوغي، رئيس المحكمة الإدارية بالمغرب، إن القضاء الإداري له أهمية كبيرة، بجميع البلدان العربية، وقفز قفزة نوعية في السنوات الأخيرة.
وأضاف البازوغي، أن وقف تنفيذ القرارات له شروط، مشيرا إلى أن إغلاق مؤسسات علمية، ورفض تسجيل طالب بمؤسسة تعليمية لابد أن يراعي المصلحة العامة وفقًا للقانون.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التى افتتحها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، وتتضمن الورشة الحديث عن «نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية» وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة، وبحضور عدد من الوزراء على رأسهم وزير العدل، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام.