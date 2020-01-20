بالكتاكيت الملونة.. هكذا سيحارب خالد عليش البطالة

نشر الإعلامي خالد عليش ، مقطع فيديو له من خلال حسابه الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



وظهر عليش في الفيديو أثناء تسجيل بعض حلقات برنامجه الخاص عبر إذاعة راديو 9090 مداعبا جمهوره من الشباب بإيجاد مشروع للشباب العاطل عن العمل وهو إنشاء مشروع كتاكيت ملونة.



وعلق عليش على الفيديو قائلا: "مزرعة كتاكيت وكمان ملونة .. مشروع ٢٠٢٠ يا ميستفاا".



وتفاعل عدد من متابعيه مع الفيديو وجاءت بعض تعليقاتهم كالتالي:



"في الكنافه"،_"كتاكيتو بنى"_،"باظت خالص فعلا"_،"انت مبهدل محمد معاك خالص.. ودلوقتي ميستفا"_".



يذكر أن خالد عليش يقدم برنامجه الاذاعي الجديد "السكة أحلى" عبر اذاعة على ميجا اف ام، من الأحد للخميس من 4 إلى 7 مساء.