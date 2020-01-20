كتدبير احترازى للسيول..تطهير ورفع كفاءة ١٠ ترع ومصارف وجسور فى ٥ مراكز بالبحيرة..صور

تواصل الأجهزة التنفيذية المختصة بمديرية الرى بالبحيرة أعمالها فى تنفيذ خطة تطهير الترع و المصارف والمجاري المائية ومتابعة مناسيب المياه بها لترشيد الاستهلاك وتجهيز الترع والمفيضات لموسم الأمطار



ومن جانبه اكد المهندس عامر شكري وكيل وزارة الري بالبحيرة على متابعه أعمال تقويه وحماية ورفع كفاءة جسور مصرف الشرشرا في المسافة من ك 3 حتى محطه صرف الشرشرا وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التي تقوم بها الإدارة العامة لصرف شمال البحيرة استعدادًا لموسم الامطار والسيول بزمام هندسه صرف ابو حمص.



وأشار وكيل رى البحيرة إلى تشكيل لجان للمرور يوميا لمتابعة أعمال محطه حلق الجمل التابعة للإدارة العامة لمحطات شمال غرب الدلتا والمناسيب مستقرة وفى الحدود الطبيعية مع استمرار قيام عمال هندسة صرف المحمودية بأعمال تنظيف شبك الوحدات لضمان رفع كفاءه الوحدات اثناء التشغيل.



بالإضافة إلى متابعه حاله مصارف التحرير الرئيسي و فرع التحرير 13 و مصرف صلاح الدين ومناسيب المياه بهم بهندسة صرف التحرير الجنوبي ومتابعة اعمال تمهيد وتسوية جسر مصرف الدلنجات واعمال نظافة الشبك امام محطه الدلنجات ومتابعه مناسيب المياه امامها.



واخيرا منابعة اعمال تطهير وازالة حشائش ترعة البشنويط من الفم حتى النهاية بطول 8.800كم بهندسة رى مركز دمنهور تفتيش ري بحرى البحيرة.

