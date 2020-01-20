تفاصيل توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب ومجموعة هشام طلعت مصطفى لدعم لاعبي مصر في طوكيو 2020.. صور

شهد اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ مجموعة هشام طلعت مصطفى القابضة، التوقيع على مذكرة تفاهم لرعاية عدد من لاعبي المنتخبات القومية لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ .





وقع المذكرة عن وزارة الشباب والرياضة اللواء محمد نور سالم المدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة، وعن مجموعة طلعت مصطفى المهندس شريف غنيم نائب الرئيس التنفيذي لقطاعي التسويق والمبيعات.





وصرح وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بأن الوزارة عكفت خلال الفترة الماضية على دراسة كافة احتياجات المنتخبات المختلفة التي تخوض غمار المنافسات المؤهلة للأولمبياد سواء من احتياجات مادية لتغطية تكاليف المشاركات في البطولات او الدعم الفني من خلال التعاقد مع افضل الاجهزة الفنية المتاحة سواء مصرية او اجنبية بالإضافة الى الادوات الرياضية التي تمثل جزء هامًا في المنظومة الرياضية اثناء خوض تلك المنافسات.



