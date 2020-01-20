تفاصيل توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب ومجموعة هشام طلعت مصطفى لدعم لاعبي مصر في طوكيو 2020.. صور

شهد اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ مجموعة هشام طلعت مصطفى القابضة، التوقيع على مذكرة تفاهم لرعاية عدد من لاعبي المنتخبات القومية لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.
وقع المذكرة عن وزارة الشباب والرياضة اللواء محمد نور سالم المدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة، وعن مجموعة طلعت مصطفى المهندس شريف غنيم نائب الرئيس التنفيذي لقطاعي التسويق والمبيعات.
وصرح وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بأن الوزارة عكفت خلال الفترة الماضية على دراسة كافة احتياجات المنتخبات المختلفة التي تخوض غمار المنافسات المؤهلة للأولمبياد سواء من احتياجات مادية لتغطية تكاليف المشاركات في البطولات او الدعم الفني من خلال التعاقد مع افضل الاجهزة الفنية المتاحة سواء مصرية او اجنبية بالإضافة الى الادوات الرياضية التي تمثل جزء هامًا في المنظومة الرياضية اثناء خوض تلك المنافسات.
ومن ثم توفير كافة تلك الاحتياجات سواء من خلال الدعم المباشر لجميع الاتحادات من قبل وزارة الشباب والرياضة أو من التعاون والتنسيق الغير مسبوق في الرياضة المصرية وخاصة الفردية منها مع كبرى مؤسسات القطاع الخاص ... من خلال الاستفادة من الدور المجتمعي لتلك المؤسسات "رعاية مجتمعية" من قبل مؤسسات القطاع الخاص وذلك لتوفير مدربين متخصصين – واخصائيين سيكولوجيين وخبراء تغذية وتدريبات بدنية وتأهيلية ... بالإضافة الي أفضل الادوات والملابس الحديثة الخاصة بمختلف الالعاب.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل بكل السبل على تهيئة الأجواء المناسبة والهادئة لأبطالنا لتحقيق نتائج مشرفة في مختلف المنافسات العالمية والاوليمبية وذلك من خلال تسخير كافة الإمكانات المادية والفنية.
ومن جانبه، أوضح هشام طلعت أن إبرام مذكرة التفاهم مع وزارة الشباب والرياضة يأتي في إطار المسئولية المجتمعية وجهود خدمة المجتمع التي تضطلع بها مجموعة طلعت مصطفى.
واشار الى انه بمقتضى مذكرة التفاهم ستقدم المجموعة خدمات برنامج الرعاية للّاعبين لتنفيذ خطة الاعداد والتأهيل الفني والنفسي والطبي والغذائي الواردة من الوزارة، اضافة الى الخطة التسويقية لبرنامج الرعاية.
وأضاف الرئيس التنفيذي لـ مجموعة طلعت مصطفى انه سيتم تقديم كل أوجه الرعاية المتكاملة لعدد من اللاعبين في رياضات الرماية والجودو والعاب القوى والملاكمة والخماسي الحديث وذلك بالتنسيق الكامل مع الوزارة والاتحادات الرياضية المعنية معربًا عن امنياته في ان تسهم هذه الرعاية في تحقيق التمثيل المشرف، ورفع اسم مصر عاليا في مختلف المحافل الرياضية واولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.
واوضح هشام طلعت ان المجموعة تحرص دائما على تقديم قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد والمجتمع في مختلف اعمالها والقيام بدور مؤثر في المسئولية المجتمعية ايمانا منها بأهمية مساهمة القطاع الخاص الوطني بفاعلية في بناء مصر الحديثة على أسس راسخة ومتماسكة.
يشار الى ان مجموعة طلعت مصطفى تسهم أيضا في الكثير من المشروعات والصناديق الخيرية والمجتمعية، فعلى سبيل المثال وليس الحصر:
- تطوير المناطق العشوائية في مصر (مثل بشائر الخير وأهالينا).
- مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال.
- مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق.
- قافلة نور حياة لعلاج العيون.
- المعهد القومي للأورام.
- مستشفى طلعت مصطفى الخيرى.
- التبرع لمراكز شباب متطورة فى الاماكن الأكثر إحتياجا ... وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة
هذا الى جانب دعم العديد من المشروعات الخيرية والجمعيات الأهلية لخدمة المجتمع ومن بينها:
- مشروع رعاية أطفال الشوارع.
- جمعية المرأة العاملة.
- مدارس دار الحنان لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.
- المدرسة السعيدية.
- المدارس الحرفية.