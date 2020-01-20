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البابا تواضروس يستقبل محافظ الإسكندرية للتهنئة بعيد الغطاس .. صور

الإثنين 20/يناير/2020 - 03:15 م
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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أ ش أ
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم الاثنين بالمقر البابوي بالإسكندرية للتهنئة بعيدي الميلاد والغطاس اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية واللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية واللواء هشام نصر مساعد وزير الداخلية لمنطقة شمال الدلتا والدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة ووزارة الأوقاف وقيادات الأزهر الشريف وعدد من نواب مجلس النواب والشخصيات العامة بالمحافظة.

وأكد قداسة البابا تواضروس الثاني خلال اللقاء أن الأعياد بشكل عام لها ٣ علامات وهي المحبة والفرح والسلام، معربا عن سعادته بتهنئة قيادات محافظة الإسكندرية والتى تعكس الروح الطيبة والعلاقات الأخوية العميقة بين جميع المصريين.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني قد استقبل غبطة البطريرك ثيؤدوروس الثاني بطريرك الإسكندرية وسائر افريقيا للروم الأرثوذكس والوفد المرافق له للتهنئة بعيد الغطاس المجيد.

حضر اللقاء من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس غرب الإسكندرية والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس شرق الإسكندرية و الانبا ساويروس الأسقف العام ورئيس دير الانبا توماس بسوهاج و الخطاطبة والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية وعدد من الآباء كهنة الإسكندرية.

وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني الليلة الماضية قداس عيد الغطاس المجيد بالكنيسة المرقسية الكبري بالإسكندرية، والقى كلمة روحية تحدث خلالها عن أهمية التوبة في حياة الإنسان.
البابا تواضروس يستقبل محافظ الإسكندرية للتهنئة بعيد الغطاس .. صور
البابا تواضروس يستقبل محافظ الإسكندرية للتهنئة بعيد الغطاس .. صور
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