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أخبار البلد

العلميين: القضاء الإداري يلغي صفة النقيب عبد الستار المليجي

الإثنين 20/يناير/2020 - 03:55 م
نقابة العلميين
نقابة العلميين
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شيماء مجدي
قال المهندس الجيولوجي محمد غريب أبو عميرة وكيل نقابة العلميين ، إن محكمة القضاء الإداري حكمت في الأشكال رقم ٤٦٧٦٨ لسنة٧٣ق بجلسة ٢٠٢٠/١/١٩ المقامة من دكتور عبدالغفار عزمي أمين الصندوق بوقف تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ ٢٠١٩/٤/١١ والذي كان محتواه بقاء النقيب في منصبه والوكيل الأول وأمين الصندوق.

وأضاف " أبو عميرة" في تصريحات ل صدى البلد ، أن المحكمة بنت حكمها علي انعقاد الجمعية العمومية الصحيحة بتاريخ ٢٠١٩/٤/١٢ والتي أبداها الأحكام القضائية وكان من أهم قراراتها سحب الثقة من النقيب وتحويله للتحقيق فيما هو منسوب إليه من مخالفات مالية وإدارية والوكيل الأول وأمين الصندوق ونظرا لصدور قرارت من العمومية السلطة العليا فوجب وقف تنفيذ الحكم سالف الذكر.

وأوضح "وكيل نقابة العلميين "، أنه بناء علي الحكم فإن أي توقيعات للذين تم الغاء صفتهم بعد صدور الحكم سيتم مقاضاتهم جنائيا بتبديد الأموال وعدم تنفيذ أحكام القضاء.

وأوضح أن مجلس النقابة، أنه لن يتهاون في حق النقابة وأعضائها ، ولن يهدأ المجلس المنتخب إلي أن يعود الحق لأصحابه ، ومحاكمة النقيب المعزول عبد الستار المليجي علي ماقام به في حق النقابة من إهدار الأموال وأعمال العنف والبلطجة ، معلقا وسيظل المجلس المنتخب وهيئة مكتبها بالمرصاد لكل من يخالف القانون أو يسعي لإهدار أموال العلميين.
العلميين: القضاء الإداري يلغي صفة النقيب عبد الستار المليجي
العلميين: القضاء الإداري يلغي صفة النقيب عبد الستار المليجي
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