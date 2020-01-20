شاهد... نجاة حارس مرمى مانشستر يونايتد من الموت بعد تحطم سيارته

نجا حارس مرمى مانشستر يونايتد سيرجيو روميرو سالما من الموت بعد تعرضه لحادث تصادم بسيارته في كارينجتون اليوم الاثنين.





وبحسب صحيفة "ديلي ميل" تم تصوير حارس مرمى يونايتد الثاني وهو يقف إلى جانب سيارته اللامبورجيني المحطمة التي تبلغ قيمتها بحوالي 170 ألف جنيه إسترليني حيث وقع الحادث على طريق كارينجتون سبور عبر آشتون بالقرب من ملعب تدريب ريدز.





أظهرت اللقطات أيضًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي حارس المرمى الشهير وهو يقف بجوار حطام سيارته، بأمان وهو يصرخ ع بجانب حطام السيارة.





ويمكن رؤية سيارة حارس المرمى وهي محطمة أسفل حاجز على جانب الطريق مع لقطات مأخوذة من المارة من خلال إظهار الحطام المتناثر عبر الطريق.