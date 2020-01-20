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تكنولوجيا

شاهد.. أول صور مسربة لـ Xiaomi Mi 10 Pro

الإثنين 20/يناير/2020 - 08:01 م
صدى البلد
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كريم جمال
نشر موقع جى إس إم آرينا التقنى أول صور مسربة لهاتف Xiaomi Mi 10 Pro المنتظر الكشف عنه رسميًا فى الأيام المقبلة، والتى أظهرت امتلاك الهاتف لشاحن قوى بقوة 65 وات، والبالغ سعره 649 يورو، ما يعادل 11500 جنيه مصري.

ويأتي Mi Note 10 Pro بشاشة كبيرة قياس 6.47 بوصة من نوع AMOLED بتقنية عرض Full HD+، بدون أى حواف جانبية، وطريقة حماية قوية ضد الصدمات Corning Gorilla Glass 5، مع نوتش قطرة الماء فى أعلى منتصف الشاشة.

وزودت شاومى Mi Note 10 Pro بمعالجات ثمانية الأنوية من نوعى Snapdragon 730G من كوالكوم، مع ذاكرة وصول عشوائية سعة 8 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية سعة 265 جيجابايت، بدون إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية.

ويحتوي Mi Note 10 Pro على كاميرا خلفية خماسية بدقة 108 و12 و5 و20 و2 ميجابيكسل، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل، بالإضافة لقارئ البصمة أسفل الشاشة نفسها.

وبالطبع يتطلب هاتف بهذه القوة بطارية عملاقة، وهي بسعة بطارية 5260 ميللي أمبير، وتدعم ميزة الشحن السريع بقوة 30 وات، ومنفذ USB-C للشحن يتواجد في الجزء السفلي من الهاتف جنبًا إلى جنب مع منفذ 3.5 ميليمتر لسماعات الرأس ومكبر صوت من نوع ستريو، ويعمل على نظام Android 9.0، ويأتي Mi Note 10 Pro بعدة ألوان هي الأسود والأبيض والأخضر.
شاهد.. أول صور مسربة لـ Xiaomi Mi 10 Pro
شاهد.. أول صور مسربة لـ Xiaomi Mi 10 Pro
شاهد.. أول صور مسربة لـ Xiaomi Mi 10 Pro
شاهد.. أول صور مسربة لـ Xiaomi Mi 10 Pro
شاهد.. أول صور مسربة لـ Xiaomi Mi 10 Pro
شاهد.. أول صور مسربة لـ Xiaomi Mi 10 Pro
شاهد.. أول صور مسربة لـ Xiaomi Mi 10 Pro
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