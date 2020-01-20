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توك شو

متخصصة في الشأن الأفريقي تكشف أهمية عقد القمة الأفريقية البريطانية ..فيديو

الإثنين 20/يناير/2020 - 06:29 م
القمة البريطانية
القمة البريطانية الأفريقية
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هاني حسين
قالت الكاتب الصحفية أسماء الحسيني، المتخصصة في الشؤون الأفريقية، إن القمة البريطانية الأفريقية تعد القمة الأولى من نوعها.

وأضافت الكاتب الصحفية أسماء الحسيني، في مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن بريطانيا تعقد القمة البريطانية الأفريقية وهي على أبواب الخروج من الاتحاد الأوروبي، وتسعى إلى عقد شراكات جديدة في المستقبل.

وتابعت الكاتب الصحفية أسماء الحسيني "بريطانيا كان لها دور بارز في العديد من الدول الأفريقية، وبريطانيا تبحث عن شركاء اقتصاديين جدد بالتزامن مع الخروج من الاتحاد الأوروبي".

وأكملت الكاتب الصحفية أسماء الحسيني، حديثها "أفريقيا بالنسبة إلى بريطانيا فرصة كبيرة للإستثمار لأنها سوق استثماري ضخم".

وأكدت الكاتب الصحفية أسماء الحسيني أنه "بحلول عام 2050 سيكون عدد سكان أفريقيا ربع عدد سكان العالم، وتعد أفريقيا سوقا كبيرا لتصريف المنتجات والمواد الخام وكتلة كبيرة في التصويت في الأمم المتحدة".

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