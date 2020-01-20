الخطيب يلتقي كبار السن وأولياء أمور لاعبي الفرق الرياضية

التقي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، العديد من أعضاء النادي من كبار السن والشباب، بالإضافة إلى العديد من أولياء أمور اللاعبين واللاعبات في فرق الألعاب الرياضية المختلفة، وذلك خلال جولته التفقدية في مقر النادي بالجزيرة عصر اليوم الإثنين.



واستمع رئيس النادي للعديد من أعضاء النادي من كبار السن الموجودين في حديقة الخالدين وصالة راتب، كما حرص أيضًا على الاستماع لأولياء الأمور وعضوات النادي، وذلك للعمل على تلبية مطالبهم واحتياجاتهم، في إطار خطة التطوير التي يعتمدها مجلس الإدارة في فروع النادي الثلاثة.



وكلف رئيس النادي الإدارة التنفيذية وإدارة النشاط الرياضي بالاستجابة لكل طلبات الأعضاء وأولياء الأمور، وتقديم تقرير شامل في أقرب وقت عما تم إنجازه.



يذكر أن الكابتن محمود الخطيب حرص على القيام بجولة تفقدية في مقر النادي بالجزيرة، واجتمع بالفريق الأول لكرة السلة رجال، بالإضافة إلى فريق ناشئات السلة.