وزير التعليم العالي يزور مستشفيات جامعة بنها.. عبدالغفار: 500 مليون جنيه لتطوير أقسام الطوارئ بالمستشفيات الجامعية.. وتطبيق 365 صحة يحقق نجاح التواصل بين المواطنين

- وزير التعليم العالى يتفقد أقسام الإستقبال ويطالب بتوفير كافة سبل الرعاية للمواطنين

- الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى: - 200 مليون جنيه لتدريب الأطباء وأطقم التمريض والإداريين المتميزين - الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها : - حريصين على تطوير المستشفى الجامعى وتقديم خدمة صحية مناسبة لأهالينا فى القليوبية









تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى مساء اليوم المستشفى الجامعي ببنها رافقه خلالها اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، والدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور مصطفى القاضي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات والدكتور طارق عيسوي مدير المستشفى ووكلاء كلية الطب ونواب مديرى المستشفى .





وجاءت زيارة الوزير فى إطار متابعة سير العمل بالمستشفيات الجامعية، وتطوير الأداء بها، وضمان تقديم خدمة طبية وعلاجية جيدة للمرضى بكافة المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية.





واطمأن وزير التعليم العالى خلال الزيارة على سير العمل بمستشفى بنها الجامعى، وانتظام تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى بكافة الأقسام.





كما التقى الوزير بفريق العمل المسئول عن تنفيذ مبادرة 365 صحة، التى بدأ العمل بها رسميا بداية هذا الأسبوع، وتستهدف التواصل بشكل مباشر مع المواطنين والمترددين على المستشفيات الجامعية بجميع محافظات الجمهورية، وذلك بالتعاون مع شركة خبير لصناعة البرمجيات، ويعد تطبيق ٣٦٥ صحة SEHA واحدًا من أولى المنصات في مصر التي تربط المريض بكافة أنواع خدمات الرعاية الصحية (رعايات للكبار والأطفال، حضانات، بنوك دم )، حيث يمكن للمريض من خلال الموقع الاستعلام والتواصل من أجل الحصول على الخدمات بطريقة سهلة و مرنة و متكاملة، حيث تم إنشاء غرفة مركزية بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية تهدف إلى ربط متلقي الخدمة بجميع المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية، ويمكن من خلال التطبيق ربط جميع المستشفيات الجامعية بالغرفة المركزية لتوجيه المريض لأقرب مقدم خدمة مما يوفر الوقت و الجهد، و يسهم في إنقاذ حياة المرضى خاصة في الحالات الطارئة.





كما تفقد الوزير خلال زيارته لمستشفى بنها الجامعى عددًا من أقسام المستشفى للاطمئنان على الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وشملت أقسام استقبال الجراحة والعظام والحوادث، ووحدات القسطرة ووحدة العناية المركزية للأطفال المبتسرين، وغرف العناية المركزية، أقسام القلب والغسيل الكلوي، ومبنى الجراحة، وأجرى الوزير حوارًا مع بعض المرضى فى أقسام الجراحة والاستقبال للحوادث والعظام وعناية الطوارئ، كما أجرى الوزير حوارًا مع بعض الأطباء وأطقم التمريض بالمستشفى، وطالبهم بتوفير كافة سبل الرعاية للمواطنين.





وأعلن الوزير على هامش زيارته لمستشفى بنها الجامعى عن إطلاق مبادرة لتطوير أقسام الطوارئ فى جميع المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية، وتخصيص مبلغ 500 مليون جنيه كمرحلة أولى للبدء فى هذا التطوير الشامل لتلك الأقسام.





وأشاد الوزير بالأداء المتميز للأطباء والفريق الفني المساعد من أطقم التمريض والإداريين، معلنًا عن تخصيص مبلغ 200 مليون جنيه من المبادرة المصرية اليابانية والإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافى بالوزارة بالتعاون مع البنوك لتدريب الأطباء والفرق الفنية المتميزة من أطقم التمريض والإداريين للتدريب بأفضل المستشفيات العالمية المتخصصة بدول العالم، وذلك تقديرًا لجهودهم المتميزة فى الارتقاء بأداء المستشفيات الجامعية فى خدمة المرضى.





من جانبه اكد الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها حرص إدارة الجامعة على تطوير المستشفى الجامعى باعتبارها جزء من دورها المجتمعى مشيرا إلى ان العبء الأكبر يقع على مستشفيات جامعة بنها فى تقديم الخدمات الطبية متمثلة فى قسم الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والعيادات الخارجية والجراحات وغيرها من الأقسام العلاجية الاخرى.





واضاف السعيد ان الجامعة ترحب بالمشاركة المجتمعية ومبادرات المجتمع المدني لتنمية موارد وخدمات مستشفيات بنها الجامعية لتقديم خدمة صحية لائقة للمترددين على المستشفى التي لا تخدم القليوبية فقط بل تخدم محافظات الدلتا المجاورة.



