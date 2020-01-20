AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

على هامش ودية بوروسيا.. تدريبات استشفائية للاعبي الإسماعيلي الأساسيين

الإثنين 20/يناير/2020 - 08:23 م
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى الأساسيين تدريبات استشفائية على هامش المباراة الودية التى اقيمت اليوم أمام فريق "بوروسيا".

وخاض فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي مواجهة ودية اليوم أمام فريق بوروسيا وفاز بثمانية أهداف دون رد.

كما خاض اللاعبون تدريبات من شأنها استعادة جاهزيتهم وتجنب تعرضهم للارهاق بعد مشاركتهم بصفة أساسية بمواجهة سموحة الأخيرة بالإسكندرية والتى انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهم بالمسابقة المحلية.

ويستضيف الدراويش شقيقه الاتحاد السكندرى الأحد القادم لحساب إياب دور الــ8 ببطولة كأس العرب للأندية الأبطال.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابات الإسماعيلي.. الخلفية تصيب مجدي.. والأمامية لـ بيومي

بعد الفوز على المصري.. الاسماعيلي راحة من تدريبات اليوم

بعد قرعة الكونفيدرالية.. انضمام بيراميدز والمصري لقائمة 18 صداما مصريا أفريقيا

من رئيس بعثة الإسماعيلي في الإمارات؟

احمد مدبولي يتدرب مع ناشئي الاسماعيلي.. تعرف على السبب

استشفاء للاعبي الإسماعيلي استعدادًا لمواجهة إنبي

ترشيحاتنا

من رأس البر .. زوجة أحمد الفيشاوى تشعل السوشيال ميديا بـ لوك جديد.. شاهد

الصفقة البديلة بعد هروب النقاز.. رسالة من طفل لشيكابالا.. موعد مباراة الأهلي والهلال.. في الكورة مع ملك.. فيديو

فيديوجراف| حزن نجوم تركيا على نجم العشق الممنوع

الاتحاد الأوروبي: تنقيب تركيا عن الغاز غير قانونى.. وهدفنا حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

الكاف يستقر على بديل الزمالك فى السوبر الإفريقي ويحدد الموعد النهائي للرد

حكاية قٌبلة بـ 1000 ألف جنيه| يسرا عن أصعب مشهد في حياتها: أبويا ضربني بالقلم

AdvertisementS

الكاف يستقر على بديل الزمالك فى السوبر الإفريقي ويحدد الموعد النهائي للرد

رضا عبدالعال يفتح النار على النحاس بعد سقوط المقاولون أمام الأهلي

تركي آل الشيخ يحسم مصير علاقته بـ الأهلي ومحمود الخطيب

شوبير يزف بشرى سارة لـ جماهير الأهلي والزمالك

الأهلي يحسم مصير أجاي عقب وصول عرض رسمي من العين الاماراتي

أخبار الرياضة.. حقيقة عودة تركي آل الشيخ لـ بيراميدز.. القصة الكاملة لأزمة فتحي وكهربا.. ضربة موجعة لـ مازيمبي قبل مواجهة الزمالك

الفارق كبير.. الأهلي يتفوق على الزمالك وبيراميدز في التصنيف العالمي للأندية

أبطال إفريقيا .. ضربة موجعة لـ مازيمبي قبل مواجهة الزمالك

الصلح خير.. رسائل متبادلة بين كهربا وأحمد فتحي تنهي أزمة مباراة المقاولون

رسميا .. 10 آلاف مشجع لمباراة الأهلي والنجم الساحلي فى أفريقيا

ميدو يسخر من تصريحات كيكي حول أسباب تدهور مستوى برشلونة

الصفقة البديلة بعد هروب النقاز.. رسالة من طفل لشيكابالا.. موعد مباراة الأهلي والهلال.. في الكورة مع ملك.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يعود بعد غياب 13 عاما .. أول ظهور لـ طفل عندليب الدقي في فلانتينو

هنتعشى إيه النهاردة .. فول بالهريسة وأصابع بطاطس بالخضار وبيض سكرامبل

محتال يدعي الموت للحصول على مليون جنيه إسترليني ويورط زوجته.. تفاصيل