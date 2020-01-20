على هامش ودية بوروسيا.. تدريبات استشفائية للاعبي الإسماعيلي الأساسيين

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى الأساسيين تدريبات استشفائية على هامش المباراة الودية التى اقيمت اليوم أمام فريق "بوروسيا".



وخاض فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي مواجهة ودية اليوم أمام فريق بوروسيا وفاز بثمانية أهداف دون رد.



كما خاض اللاعبون تدريبات من شأنها استعادة جاهزيتهم وتجنب تعرضهم للارهاق بعد مشاركتهم بصفة أساسية بمواجهة سموحة الأخيرة بالإسكندرية والتى انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهم بالمسابقة المحلية.



ويستضيف الدراويش شقيقه الاتحاد السكندرى الأحد القادم لحساب إياب دور الــ8 ببطولة كأس العرب للأندية الأبطال.