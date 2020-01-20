مهزوم مهزوم ياولدي .. أحمد موسى يسخر من أردوغان على طريقة قارئة الفنجان

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس التركي أردوغان خرج اليوم بتصريحات عجيبة، مرددا: « أردوغان ده غريب لأنه بيحاول يضحك على العالم أو بيضحك على نفسه».



وأوضح احمد موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن اردوغان قال أنه لم يرسل قوات إلى ليبيا لدعم حكومة فايز السراج، قائلا: «بعد ما عدت من برلين مهزوما مهزوما ياولدي».



وأشار موسى، أن الإخوان بشتى جنسايتهم يكذبون ليل نهار؛ وسبق أن قال أنهم ارسال جنود الى ليبيا؛ مشيرا إلى أن كل الدول المشاركة في مؤتمر برلين اهانة أردوغان «غسيل ومكواة»_ حسب قوله.



ونوه موسى، أن أردوغان هرب من ألمانيا بعد كيمة الاتهامات التي وجهت اليه من كل دول العالم المشاركة في مؤتمر برلين.