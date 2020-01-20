أبو العينين: بناء الوعي واجب وطني للإعلام.. والتواصل مع مراكز الأبحاث العالمية ضرورة للتعريف بصورة مصر الحقيقية

• تقديم الدعم المطلوب للارتقاء بمستوى العمل الصحفي وتذليل الصعوبات لتحقيق نجاحات إضافية

• الاهتمام بقضايا الوطن وتقديم المصلحة العليا لمصر أولوية قصوى لدى موقع وقناة صدى البلد

• صياغة حملات إعلامية بعنوان «مصر آمنة» لدعم السياحة الوافدة

• ضرورة رفع التنافسية في سوق الاستثمار وتوطين الصناعات المتخصصة في المحافظات

• الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة سبيل مصر لتحقيق طفرة صناعية





من جانبه وجه أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد الشكر لـ محمد أبو العينين رئيس مجلس الإدارة، على دعمه المتواصل، كما تعهد مع باقي الزملاء على بذل مجهودات مضاعفة لتحقيق نجاحات جديدة خلال عام 2020 على مستوى الانتشار لموقع صدى البلد، مع الالتزام بمبادئ الإعلام الوطني والتحرير المهني والمستنير. وقال أحمد صبري إن ترافيك الموقع في وضعه الحالي يعادل ترافيك 10 مواقع مؤسسات كبيرة لها تاريخ عريق وانطلقت قبل موقع صدى البلد بسنوات، ناسبا فضل ذلك إلى دعم أبو العينين والزملاء في الموقع. وأشاد أحمد صبري بمجهودات الصحفيين العاملين في الموقع، كلُ في مكانه، من رؤساء أقسام ومحررين، حيث نسب إلى أسرة العمل مجتمعة الفضل في ما حققه الموقع الإخباري من تقدم ملحوظ خلال عام واحد. وأكد أن موقع صدى البلد تمكن خلال عام واحد أن يطور من المحتوى الصحفي والمادة المنشورة بالإضافة إلى فتح نوافذ جديدة على العالم من خلال تأثير الموقع الذي بدأ يأخذ خطوات ثابتة نحو العالمية من خلال بروتوكولات تعاون واتفاقيات مع مؤسسات إعلامية عالمية. وفي النهاية أعلن أحمد صبري نيابة عن العاملين في موقع صدى البلد تهنئتهم لرجل الأعمال محمد أبو العينين على منصبه الجديد كـ نائب لرئيس حزب مستقبل وطن، باعتباره كادرا سياسيا محنكا، ورجل أعمال وطني له إسهامات اجتماعية وخيرية عديدة.

اجتمع رجل الصناعة محمد أبو العينين رئيس مجلس مجموعة إدارة كليوباترا ميديا، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي مع الصحفيين في موقع صدى البلد الإخباري صباح اليوم الإثنين، في حضور رئيس التحرير الكاتب الصحفي أحمد صبري، ورؤساء الأقسام والمحررين في الموقع.وحرص الصحفيون في بداية الاجتماع على تقديم الشكر إلى رئيس مجلس الإدارة، على الدعم المتواصل الذي يوليه لموقع صدى البلد، وكذلك تهيئة المناخ اللازم للعمل في الموقع تحت غطاء مؤسسي ينعم بالاستقرار ويطمح في التميز دائما.ووجه محمد أبو العينين رئيس مجلس الإدارة كلمة إلى الصحفيين بـ صدى البلد، أشاد خلالها بما تحقق على مدار السنوات الماضية من جهد مضن وعمل دؤوب تمكن فيه الموقع من تحقيق الخطة الطموحة التي تم الاتفاق عليها في أواخر عام 2018، كما طالبهم ببذل المزيد من أجل الارتقاء أكثر وأكثر بمستوى العمل بعد الوصول إلى العالمية التي ننشدها جميعا، مع الاستمرار في تقديم الدعم اللازم وتذليل الصعوبات لتحقيق الأهداف.وحرص رئيس مجلس الإدارة، على توجيه الصحفيين في الموقع للاهتمام بالقضايا الوطنية التي تتصل بالمصالح العليا للوطن، وتغيير الصورة الذهنية التي يمررها مغرضون يعملون ضد الوطن إلى المؤسسات الدولية ومراكز الأبحاث العالمية.وطالب المحررين بتنويع مصادرهم في الأخبار وتدويل القضايا التي يناقشونها عن مصر والعمل من منطلق الفكر التنويري الذي يجب أن يتبناه الإعلام بحيث ينحاز إلى مصلحة الوطن ويخدم المجتمع، وذلك من خلال التواصل مع مفكرين ومتخصصين في مجالات عدة وبدء حلقات نقاشية حول موضوع حدثي وتحليله من كافة جوانبه بأسلوب علمي متخصص.وقال إنه لا مانع من تصوير تلك الملتقيات وبثها في حلقات أسبوعية من خلال قناة صدى البلد، وأن الإدارة لا تتوانى عن دعم تلك الأفكار وطرحها بالشكل الذي يحقق أكبر نتائج ممكنة.كما أكد أبو العينين، على ضرورة صياغة تقارير وحملات بعنوان «مصر آمنة »، مع التركيز على آراء الجاليات الأجنبية والسائحين المتواجدين في الأقصر وأسوان وشرم الشيخ وغيرها من المدن السياحية.وخلال كلمته طالب رجل الأعمال محمد أبو العينين، بضرورة إعادة تقييم الحياة الحزبية في مصر، كما طالب بضرورة دمج بعض الأحزاب في 4 أحزاب فقط مع التركيز على دور كل حزب كظهير شعبي وسياسي ومدى تواجدهم في الشارع.وعن الجانب الاقتصادي، وجه أبو العينين، بضرورة رفع التنافسية بسوق الاستثمار بعد غياب الاستثمار الأجنبي في الفترة الماضية، والعمل على دراسة مشكلات الاستثمار وإجراء حلقات نقاشية مع خبراء ومتخصصين للعمل على حلها، لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات الزراعة والصناعة، واستغلال الطاقات الاستثمارية في كل محافظة لتوطين الصناعات المتخصصة بها، مما يساهم في تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.ودعم أبو العينين فكرة الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في كافة القطاعات الاستثثمارية وعلى رأسها الصناعة، لمواكبة التطورات الهائلة في هذا المجال بما يحقق لمصر طفرة مرتقبة، تتواكب مع رؤية مصر 2030 وتطمح لتغييرها للأفضل.