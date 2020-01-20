بالصور.. مجلس الصيد يدعم فريق الجودو قبل المشاركة في البطولة العربية





جاء حضور مجلس إدارة النادي من أجل دعم اللاعبين والجهاز الفني قبل المشاركة بالبطولة العربية، حيث أبدوا ثقتهم في قدرة أبطال الصيد على تحقيق نتائج جيدة خلال البطولة، التي تشهد مشاركة الصيد للمرة الأولى في التاريخ.

حرص مجلس إدارة نادي الصيد، برئاسة محسن طنطاوي، على عقد جلسة مع فريق النادي للجودو، قبل سفرهم للمشاركة بالبطولة العربية بدولة الكويت خلال الفترة 28 وحتى 30 يناير. حضر الجلسة كلا من محسن طنطاوي، رئيس مجلس الإدارة و محمد الشرقاوي و حسين أبو السعود أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى أشرف الفار مدير النشاط الرياضي، ونائب المدير التنفيذي الاستاذ محمد غباشي، ونائب مدير النشاط الكابتن محمد علي.