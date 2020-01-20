الخطيب نام ونزلنا نسهر.. محمد عباس يكشف سبب طرد جمال عبد الحميد من الأهلي

سرد محمد عباس أحد نجوم فترة الثمانينات بالنادى الأهلى، تفاصيل نزوته مع جمال عبد الحميد قبل لقاء المنصورة بالدوري، والتي تسببت في إقصاء الأخير من صفوف الفريق.





وقال عباس خلال حواره لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم اف ام: "كان عندنا ماتش أمام المنصورة وكنت أجلس مع محمود الخطيب في منزله برفقة جمال عبد الحميد ليلة المباراة".





وأردف: "عندما خلد الخطيب إلى النوم، نزلت مع عبد الحميد، وتوجه كل منا إلى مكان مختلف للسهر".





وأكمل: استطاع أحد الأشخاص تصوير عبد الحميد وحدثت له مشكلة كبيرة داخل النادي، وصدر قرار بعدم وجوده داخل الفريق عبر منشور ورقي أمام الجميع.





وأضاف: سافرت مع الفريق بشكل طبيعي، ونزلت خلال شوط المباراة الثاني وأحرزت هدفا، وعقب عودتي للقاهرة فوجئت بأن حسن حمدي خصم من مستحقاتي ٥٠٠ جنيه، وقال لي: بكل تأكيد أنت كنت مع عبد الحميد.



