حكم النسيان الدائم في الصلاة .. هل يبطلها أم أنها صحيحة؟

قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن كثيرًا من الناس يعانون من السهو أو النسيان في الصلاة، وبعضهم قد ينسى التشهد الأوسط أو ركن من أركان الصلاة، ولا يعلم بالحكم الصحيح، وما يجب

أن يفعله، فى مثل هذه الحالة.





وأوضح «عبد السميع» في إجابته عن سؤال: « ما حكم النسيان المستمر والسهو الدائم فى الصلاة ، هل يبطلها؟»، أن السهو هو: نسيان الشيء أو الغفلة عنه، والسهو في الصلاة: أن يقع من المصلي خلل على سبيل السهو أو النسيان، وقد شُرِعَ سجود السهو لجبر الخلل الذي وقع في الصلاة.





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وأضاف أن الفقهاء قالوا إنه فى مثل هذه المسائل تُحل بالبناء على الأكثر فحتى يتغلب المصلى على وسواسه يبني على الأكثر فى عدد الركعات فهذا حل فقهي ولكن هناك حلًا طبيًا إذا كثرت هذه الحالة وهي أن تلجأ للطبيب حتى يعطي لها دواء.





هل يجوز السجود للسهو بعد كل صلاة أحتياطًا ؟

قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إننا لا نسجد للسهو فى كل صلاة، فنسجد للسهو لأسباب تقتضى سجود السهو كمن زود فى الصلاة أمر أو نقص فيها بركن، وعليه ان يدرك ما أنقصه فى الصة أو ما زوده.





وأشار الى أننا لا يصح ان نصلى سجود السهو فى كل الصلوات بحجة اننا نحافظ على الصلاة فالمحافظة على الصلاة اننا نصلى للسهو حال الإحتياج اليه فقط ولا نصليها دبر كل صلاة.





حكم سجود السهو للمأموم خلف الإمام في الصلاة

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، في إجابتها عن سؤال: «أسهُو خلف الإمام فى الصلاة؛ هل أقوم بسجدتين سهو؟ أم أختم الصلاة مع الإمام؟»، إن سجود السهو واجب عند الحنفية والحنابلة في المعتمد عندهم، وعند المالكية والشافعية : أن سجود السهو سنة سواء كان قبليًا أم بعديًا، أما المأموم (المقتدي) إذا سها في صلاته، فلا يجب عليه سجود السهو.





واستدلت بقول ابْنُ الْمُنْذِرِ فى كتابه الإجماع: أجمعوا على أن ليس على من سها خلف الإمام سجود . وَقَدْ رُوي عن النبي قال : " لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ سَهْوٌ ، فَإِنْ سَهَا الإِمَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ السَّهْوُ " ولأن المأموم تابع لإمامه ، فلزمه متابعته في السجود وتركه فإن حصل السهو من إمامه، وجب عليه أن يتابعه، وإن كان مدركًا أو مسبوقًا في حالة الاقتداء، وإن لم يسجد الإمام سقط عن المأموم؛ لأن متابعته لازمة، لكن المسبوق يتابع في السجود دون السلام, وإذا ترك الإمام سجود السهو، لم يجب على المأموم أن يسجد، بل يندب.





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