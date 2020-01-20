وزير الاستثمار البريطاني: نرى طموح الرئيس السيسي ونتعاون لازدهار في مصر

قال جراهام ستيوارت وزير الاستثمار البريطاني، إن القمة البريطانية الأفريقية تعبر عن نية الحكومة البريطانية للاستثمار في أفريقيا.

وأضاف جراهام ستوارت في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" زرت مصر وهناك تصميم في مصر لتوفير فرص عمل للشعب المقدر بأكثر من 100 مليون نسمة".

وتابع جراهام ستيروات:" هناك العديد من المشاريع في مصر، ويتم ضخ أموال كثيرة للاستثمار في الطاقة والتي تعتبر خير مثال على التعاون بين مصر والمملكة المتحدة ونحن نستخدم التكنولوجيا والاستثمار ونحرر المهارات وريادة الأعمال المصرية".

وأكمل جراهام ستيوارت:" نرى البنية التحتية حجر الزاوية لفتح الفرص الاستثمارية للمملكة المتحدة في مصر، ونرى التعاون بين مصر والمملكة المتحدة".

ولفت جراهام ستيوارت:" نرى طموح الرئيس السيسي ونتعاون لخلق إزدهار في مصر وإنجلترا وأفريقيا".



