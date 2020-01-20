محافظ بورسعيد يشيد باجراءات منع التهريب .. صور

أشاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بالإجراءات التي تم تطبيقها للحد من عمليات التهريب على مستوى المحافظة والدائرة الجمركية والتي أتت بنتائج إيجابية إلى حد كبير تمثلت في انخفاض نسبة واردات حاويات المنطقة الحرة من أكثر من خمسة آلاف حاوية من العام قبل السابق إلى أكثر من ثلاثة آلاف حاوية بقليل في نهاية العام الماضي.





وشدد المحافظ خلال الاجتماع الدوري لبحث شئون العمل في الجمارك والمنافذ بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد ومحمد سعدة رئيس الغرفة التجارية والقيادات الأمنية وقيادات الضرائب والجمارك والتضامن الاجتماعي والتموين على ضرورة بذل أقصى الجهود لسد بعض الثغرات الموجودة وخاصة عبر بحيرة المنزلة لأحكام الرقابة التامة على عمليات التهريب.



