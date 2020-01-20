AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

العفو الدولية تحذر: قانون جديد في قطر ينتهك حقوق الإنسان

الإثنين 20/يناير/2020 - 11:00 م
تميم بن حمد أمير
تميم بن حمد أمير قطر
Advertisements
قسم الخارجي
قالت منظمة العفو الدولية يوم الاثنين إن قانونا جديدا صدر في قطر يجرم نشر بيانات أو تصريحات "كاذبة أو مغرضة" قد يؤدي إلى "الحد بشكل كبير من حرية التعبير"

وأوضحت المنظمة الدولية القانون الجديد "تراجع مقلق عن الالتزامات التي قطعتها قطر على نفسها في 2018 عندما صدقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وصدقت عليه في المجمل 173 دولة".

ونصت إضافة على قانون العقوبات القطري نشرت الأحد على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات، و بالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريـال (27 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تناول بإحدى طرق العلانية في الداخل أو الخارج الشأن العام للدولة أو أذاع أو نشر أو أعاد نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة، وكان من شأن ذلك إثارة الرأي العام أو زعزعة الثقة في أداء مؤسسات الدولة أو القائمين عليها أو الإضرار بالمصالح الوطنية أو المساس بالنظام الاجتماعي للدولة أو المساس بالنظام العام للدولة".

من جانبها قالت لين معلوف، مديرة البحوث ببرنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية إن ”قطر لديها بالفعل مجموعة من القوانين القمعية، لكن هذا التشريع الجديد يوجه ضربة مريرة أخرى لحرية التعبير في البلاد، ويعد انتهاكا صارخا لقانون حقوق الإنسان الدولي".

وتابعت "من المقلق للغاية أن يوافق أمير قطر على تشريع يمكن أن يستخدم لإسكات المنتقدين السلميين".

جدير بالذكر أن قطر تستضيف مباريات كأس العالم لكرة القدم عام 2022، وواجهت انتقادات دولية بشأن أسلوب معاملتها للعمالة الوافدة طبقت على إثرها إصلاحات عديدة في قواعد العمل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علاء عابد: منظمة العفو الدولية مشبوهة وأصبحت بوقا للإرهابيين

وقاحة وتدخل سافر.. مصطفى بكري: العفو الدولية تشعر بالجنون بعد نجاح عرض حالة مصر

العراق | عقوبات أمريكية على 4 مسؤولين في فساد وانتهاك حقوق الانسان | واشنطن تحذر من هجمات جديدة ضد المتظاهرين.. والعفو الدولية تطالب السلطات بالتحقيق في هجمات الجمعة

الاتحاد الأوروبي: استخدام إيران للقوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين مرفوض

الخارجية الإماراتية ترد على مزاعم المنظمات بشأن قضية أحمد منصور

تميم يعدل قانون العقوبات.. حبس 5 سنوات وغرامة 27 ألف دولار لكل من يتعرض للشأن العام القطري..ومراقبون يؤكدون: انتهاك لحقوق الإنسان

ترشيحاتنا

احذر الزيادة.. القهوة السادة أفضل نوع لـ صحة الجسم

سيدة تواجه صدمة العمر بعد دخولها حمام منزلها .. تفاصيل مثيرة

التليفزيون الإسرائيلي يكشف عن نهر سري في إسرائيل ..فيديو

بعد أقل من 24 ساعة من انتهائه.. السراج ينقلب على توصيات مؤتمر برلين

بعد موقف عنصري.. شاب مصري يصبح حديث السوشيال ميديا في ألمانيا

مصر كلها موقع أثري.. تحذير من تنقيب المواطنين عن الآثار ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبو العينين: بناء الوعي واجب وطني للإعلام.. والتواصل مع مراكز الأبحاث العالمية ضرورة للتعريف بصورة مصر الحقيقية

رانيا يوسف تخطف الانظار بالعرض الخاص لفيلم دماغ شيطان.. فيديو

كيا تعلن تخفيض 35 ألف جنيه على أسعار سبورتاج 2020 kia sportage .. اعرف أسعار جميع الفئات