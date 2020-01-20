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رياضة

رسميًا.. برشلونة يضم مهاجم منتخب البانيا

الإثنين 20/يناير/2020 - 11:36 م
صدى البلد
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نور عادل
أعلن نادي برشلونة، توصله لاتفاق مع نادي ألباسيتي، بشأن التعاقد مع اللاعب الألباني ري ماناج، صاحب الـ22 سنة.

وبحسب الموقع الرسمي لبرشلونة، فإن ماناج سيوقع على عقد حتى 30 يونيو 2023، وبشرط جزائي في عقده بقيمة 50 مليون يورو.

وأضاف البيان: "اللاعب أجرى الفحوصات الطبية يوم الجمعة، ووقع يوم الإثنين على العقد الجديد في ملعب يوهان كرويف، بحضور المدير المسؤول لبرشلونة سيلفيو إلياس والسكرتير الفني لفريق برشلونة (ب) خوسيه ماري باكيرو".

وتابع: "تبلغ قيمة الصفقة 700 ألف يورو، بالإضافة إلى 2 مليون يورو كمتغيرات إضافية بالاعتماد على أدائه في السنوات الثلاث ونصف في عقده، وسيرتدي القميص رقم 22".

وبدأ اللاعب مسيرته في صفوف سامبدوريا الإيطالي، ووقع مع إنتر ميلان ولعب 9 مباريات مع النيراتزوري، وفي موسم 2017-2018 لعب مع غرناطة، ومنذ موسم 2018-2019 لعب بقميص ألباسيتي، حيث شارك في 29 مباراة في دوري الدرجة الثانية، وسجل 8 أهداف.

ولعب ماناج وهو في سن الـ18 سنة، لأول مرة مع منتخب ألبانيا.
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