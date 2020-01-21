بـ بنطلون جلد.. زينة تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال .. صور

شاركت الفنانة زينة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستغرام، بصورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ظهرت زينة فى الصور بإطلالة كاجوال وعصرية، حيث ارتدت بنطلون جلد أسود مع سترة قطنية باللون البيج و نسقت معهما جاكيت منفوخ باللون الروز الفاتح، مما منحها إطلالة متناسقة.





وانتعلت زينة حذاء رياضى مسطح باللون الأبيض، وارتدت حقيبة يد صغيرة باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بنظارة شمس متناسقة مع ملامحها.





ووضعت زينة بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الألوان الهادئة، فيما اعتمدت على خصلات شعرها البني الانسيابية المنسدلة على كتفيها.



