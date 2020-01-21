رضا سيكا: طارق سليم كان يتمنى ضمي للأهلي.. فيديو

وقال سيكا خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : " الاستديوهات التحليلية لا تقول كلمة واحدة صحيحة عن نادي الزمالك.

وتابع أنه فوجئ بأوتوفيستر المدير الفني للزمالك في ذلك الوقت يبلغه بالمشاركة في مباراة الأهلي رغم حاجته لعمل "تنظيف" في الغضروف.

وتابع أنه فوجئ بأوتوفيستر المدير الفني للزمالك في ذلك الوقت يبلغه بالمشاركة في مباراة الأهلي رغم حاجته لعمل "تنظيف" في الغضروف.

وأضاف خالد الغندور لاعب الزمالك في ذلك الوقت تولى مهمة المترجم في جلسة تعارف بيني وبين أوتوفيستر بسبب غياب المترجم.







