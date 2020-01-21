مريم عامر منيب تحصد 9.7 ملايين مشاهدة بـ عامل إيه في حياتك

حققت أغنية "عامل إيه في حياتك" لـ مريم ابنة الفنان الراحل عامر منيب، 9 ملايين و700 آلاف مشاهدة، بعد طرح الكليب بموقع يوتيوب، في 27 نوفمبر الماضي.

أغنية "عامل إيه في حياتك"، عبارة عن "دويتو" بينها وبين والدها الراحل، من أغنيته الشهيرة «عامل ايه في حياتك»، لتحيي بها ذكرى وفاته.



