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أخبار البلد

مصر للطيران تطرح درجة سفر الـComfort Class على رحلاتها بإيرباص A220

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 10:17 ص
طائرة مصر للطيران
طائرة مصر للطيران A220
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نورهان خفاجي
أعلنت مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية وعضو تحالف ستار عن إطلاق درجة السفر الجديدة "Comfort Class" على رحلاتها الدولية التي يتم تشغيلها بأسطولها من الطائرات الجديدة من طراز الآيرباص A220-300 ، صرح بذلك الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.

وأضاف عادل: "سيتم طرح التذاكر الخاصة بهذه الدرجة على المقاعد الأمامية المتوفرة بهذا الطراز من الصف الأول للمقاعد وحتى الصف الثالث وسيتمتع العملاء المسافرون على هذه الدرجة بالعديد من المميزات أثناء رحلاتهم والتي تتضمن إنهاء إجراءات السفر من خلال كاونترات درجة رجال الأعمال، واصطحاب حقيبتين وزن كل منهما 32 كيلو جرام بالإضافة إلى حقيبة يد وزن بحد أقصى 8 كيلوغرام وأولوية صعود الطائرة وأميال سفر بالإضافة إلى عدد من المميزات الأخرى، وذلك بأسعار أقل من درجة رجال الأعمال التي كانت متوفرة على هذا الطراز.

جدير بالذكر أن هذه الدرجة متوفرة اعتبارًا من اليوم على عدد من نقاط مصر للطيران الدولية ومن بينها بيروت، إسطنبول، الشارقة، موسكو، القصيم، عمان وأربيل ومسقط وغيرها من الخطوط خلال الفترة القادمة مثل فيينا وأثينا.

والطائرة الآيرباص A220-300 مزودة بخدمات الإنترنت وخدمات الترفيه Audio / Video Streaming، وتسلمت مصر للطيران الطائرة الثامنة من هذا الطراز  خلال الأسبوع الجاري.
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