تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة في مستهل تعاملات اليوم

بدأت البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء - منتصف جلسات الأسبوع - على تراجع مؤشراتها بشكل جماعي تحت ضغوط بيعية من جانب المستثمرين المصريين.

انخفض المؤشر الرئيس إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بنسبة 0.12% مسجلا 13756.62 نقطة.

تراجع المؤشر الثانوي إيجي إكس 70 الذي يضم الشركات المتوسطة بنسبة 0.07% مسجلا 529.52 نقطة.

انخفض مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع انتشارا بنسبة 0.19% مسجلا 1374.75 نقطة.

سجل مبيعات المستثمرين المصريين 948 ألف جنيه مقابل 765.8 ألف جنيه و182.1 ألف جنيه مشتريات العرب والأجانب.

بلغت قيمة التداول 30 مليون جنيه عبر تنفيذ 818 عملية على أسهم 61 شركة من خلال كمية تداول 5.2 مليون ورقة مالية مقيدة.