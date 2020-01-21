AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تحرير 788 محضرا تموينيا.. وضبط 2 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك بالفيوم

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:15 ص
حملات تموينية مكبرة
حملات تموينية مكبرة
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود
أعلنت محافظة الفيوم عن تحرير 788 محضرا لمخالفات تموينية متنوعة وضبط 2376 كيلو جرام لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى، فى حملات مكثفة بمختلف مراكز الفيوم خلال النصف الأول من شهر يناير الجارى، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار. 

وأوضح المهندس سيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن الحملات بالتنسيق مع مباحث التموين، أسفرت عن ضبط 656 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ولحوم مذبوحة خارج المجازر، كما تم ضبط 324 دجاجة مذبوحة مجهولة المصدر، و1200 دجاجة مجمدة منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى ضبط 1720 كيلو جراما من أسماك مجمدة منتهية الصلاحية. 

وقال إن الحملات تمكنت أيضًا من ضبط مخالفات لتجميع وتصريف مخالف لـ 7250 كيلو جرام دقيق مخابز، و6600 كيلو جرام دقيق فاخر، فضلًا عن مخالفات لعدم الاحتفاظ بفواتير تجميع سلع تموينية شملت 200 كيلو جرام سكر تمويني، و360 زجاجة زيت تمويني، و200 كيلو جرام أرز تمويني، و10 أطنان سمسم، و2 طن فول سوداني، وطن ملح منتهي الصلاحية، ومخالفة لتجميع 1220 قطعة شيكولاتة بعلامة تجارية مقلدة، و7500 كيلو جرام سماد مهرب. 

وأضاف وكيل وزارة التموين، أنه خلال الحملات حُرر محضر استيلاء على مقررات تموينية مدعمة بمبلغ قدره 110 آلاف جنيه، ومحضر لتجميع وتهريب 700 لتر سولار مدعم.
تحرير 788 محضرا تموينيا.. وضبط 2 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك بالفيوم
تحرير 788 محضرا تموينيا.. وضبط 2 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك بالفيوم
تحرير 788 محضرا تموينيا.. وضبط 2 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك بالفيوم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غلق 3 صيدليات وضبط 2000 عبوة أدوية منتهية الصلاحية في البحيرة

تموين البحيرة: إصدار 7457 بطاقة وتحرير 2400 قضية خلال ديسمبر

تحرير 72 محضراً وضبط 1000 لتر ألبان غير صالحة في المنيا

ترشيحاتنا

شيماء وإبراهيم.. قصة الزوجة اللعوب وعشيقها على فراش الزوجية بالمعصرة

هل تجوز الصلاة بعد الأذان مباشرة .. مستشار المفتي يوضح.. فيديو

شريف رمزي يدعم النجم يوسف فوزي: ربنا يشفيه ويعافيه

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 21 -1-2020 .. فيديو

الملعقة السحرية قبل النوم للتخلص من فضلات البطن وطرد الديدان وحرق سعرات

ماذا يحدث للجسم عند تناول مزيج العسل بالقرفة؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تويوتا كورولا toyota corolla 2020 .. أسعار ومواصفات .. صور

أودي audi q7 2020 متاحة الآن في مصر.. سعر ومواصفات

بعد عروض التقسيط .. تعرف على أقل مقدم ممكن لسيارات 2020 .. صور