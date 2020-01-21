تحرير 788 محضرا تموينيا.. وضبط 2 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك بالفيوم

أعلنت محافظة الفيوم عن تحرير 788 محضرا لمخالفات تموينية متنوعة وضبط 2376 كيلو جرام لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى، فى حملات مكثفة بمختلف مراكز الفيوم خلال النصف الأول من شهر يناير الجارى، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار.





وأوضح المهندس سيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن الحملات بالتنسيق مع مباحث التموين، أسفرت عن ضبط 656 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ولحوم مذبوحة خارج المجازر، كما تم ضبط 324 دجاجة مذبوحة مجهولة المصدر، و1200 دجاجة مجمدة منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى ضبط 1720 كيلو جراما من أسماك مجمدة منتهية الصلاحية.





وقال إن الحملات تمكنت أيضًا من ضبط مخالفات لتجميع وتصريف مخالف لـ 7250 كيلو جرام دقيق مخابز، و6600 كيلو جرام دقيق فاخر، فضلًا عن مخالفات لعدم الاحتفاظ بفواتير تجميع سلع تموينية شملت 200 كيلو جرام سكر تمويني، و360 زجاجة زيت تمويني، و200 كيلو جرام أرز تمويني، و10 أطنان سمسم، و2 طن فول سوداني، وطن ملح منتهي الصلاحية، ومخالفة لتجميع 1220 قطعة شيكولاتة بعلامة تجارية مقلدة، و7500 كيلو جرام سماد مهرب.





وأضاف وكيل وزارة التموين، أنه خلال الحملات حُرر محضر استيلاء على مقررات تموينية مدعمة بمبلغ قدره 110 آلاف جنيه، ومحضر لتجميع وتهريب 700 لتر سولار مدعم.