الإنتاج الحربى: تيسير أول أتوبيس كهربائى بخط التحرير التجمع.. فيديو

أكد المتحدث باسم وزارة الإنتاج الحربى، محمد عيد بكر، أن الوزارة تستهدف الوصول إلى الشباب بشكل أكبر من خلال العمل على مواقع التواصل الاجتماعى، وصفحة الوزارة على الفيسبوك والانستجرام وتويتر بشكل كبير، موضحًا أن الوزارة تمتلك مصانع كبيرة وكثيرة وتحتاج لتعريف الشباب بها.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الإنتاج الحربى، خلال حديثه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، أن الوزارة لديها 17 مصنعا مهمتها الأساسية تلبية احتياجات القوات المسلحة من الأسلحة والذخائر، واستغلال الفائض من الطاقة الإنتاجية فى المشروعات المدنية.





وأوضح أنه فى مرحلة من المراحل سيتم تطوير صناعة السيارات حتى يتم شحن السيارات فى البيت، منوهًا بأنه جرى توفير الأتوبيس الكهربى فى أكتوبر الماضى، بالإضافة إلى السيارات الكهربائية الصغيرة والتى ستسخدم فى المنتجعات والقرى الصغيرة.





وأشار إلى أن الوزارة تهدف إلى الوصول بنسبة تصنيع محلى 45% بحلول 2021، وذلك فور تشغيل خط إنتاج المركبات الكهربائية، لافتًا إلى أنها فى البداية ستكون مصنعة بالكامل فى الصين.

وأوضح أنه في المرحلة الحالية جار التفاوض مع الشركات الصينية لتوفير سيارات سيدان يتم شحنها بالكهرباء، وتوفير محطات شحن كهربائية، مؤكدًا أن التصنيع هدف رئيسي وليس التجميع والاستيراد فقط.





وأضاف أنه جار الآن تجربة أحد الأتوبيسات الكهربائية التى أعلن عنها بتسييرها على خط التحرير التجمع، مشيرا إلى أن الأتوبيس يشحن مرتين أحدهما فى التحرير والأخرى فى التجمع ويسير مسافة 400 كيلو.