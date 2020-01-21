AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الإنتاج الحربى: تيسير أول أتوبيس كهربائى بخط التحرير التجمع.. فيديو

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 12:32 م
الأوتوبيس الكهربائى
الأوتوبيس الكهربائى
Advertisements
آيات أحمد

أكد المتحدث باسم وزارة الإنتاج الحربى، محمد عيد بكر، أن الوزارة تستهدف الوصول إلى الشباب بشكل أكبر من خلال العمل على مواقع التواصل الاجتماعى، وصفحة الوزارة على الفيسبوك والانستجرام وتويتر بشكل كبير، موضحًا أن الوزارة تمتلك مصانع كبيرة وكثيرة وتحتاج لتعريف الشباب بها.

 

وأضاف المتحدث باسم وزارة الإنتاج الحربى، خلال حديثه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، أن الوزارة لديها 17 مصنعا مهمتها الأساسية تلبية احتياجات القوات المسلحة من الأسلحة والذخائر، واستغلال الفائض من الطاقة الإنتاجية فى المشروعات المدنية.


وأوضح أنه فى مرحلة من المراحل سيتم تطوير صناعة السيارات حتى يتم شحن السيارات فى البيت، منوهًا بأنه جرى توفير الأتوبيس الكهربى فى أكتوبر الماضى، بالإضافة إلى السيارات الكهربائية الصغيرة والتى ستسخدم فى المنتجعات والقرى الصغيرة.


وأشار إلى أن الوزارة تهدف إلى الوصول بنسبة تصنيع محلى 45% بحلول 2021، وذلك فور تشغيل خط إنتاج المركبات الكهربائية، لافتًا إلى أنها فى البداية ستكون مصنعة بالكامل فى الصين.

 

وأوضح أنه في المرحلة الحالية جار التفاوض مع الشركات الصينية لتوفير سيارات سيدان يتم شحنها بالكهرباء، وتوفير محطات شحن كهربائية، مؤكدًا أن التصنيع هدف رئيسي وليس التجميع والاستيراد فقط.


وأضاف أنه جار الآن تجربة أحد الأتوبيسات الكهربائية التى أعلن عنها بتسييرها على خط التحرير التجمع، مشيرا إلى أن الأتوبيس يشحن مرتين أحدهما فى التحرير والأخرى فى التجمع ويسير مسافة 400 كيلو.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإنتاج الحربى تزف بشرى سارة حول تصنيع المركبات الكهربائية

السيارات الكهربائية.. أسعار رخيصة ومحطات شحن فى المولات والمنازل قريبا

«قطاع الأعمال» تجري مفاوضات مع شركة صينية لتطوير النصر للسيارات

غاز وكهرباء.. شعراوي يستقبل وفدا صينيا متخصصا في صناعة أتوبيسات النقل الجماعي

أتوبيسات حديثة تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء بالقاهرة الكبرى.. شعراوي لوفد شركة يوتونج: نسبة المكون المحلى فى الأتوبيسات الجديدة 60%.. ويؤكد: الرئيس كلف بسرعة توطين صناعة السيارات الكهربائية

لتوطين صناعة المركبات الكهربائية.. الإنتاج الحربي تصدر الفيديو الثامن من حملة "اعرف وزارة بلدك".. فيديو

ترشيحاتنا

هل تجوز الصلاة بعد الأذان مباشرة .. مستشار المفتي يوضح.. فيديو

تراجع الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 21-1-2020

الهلال السعودي يتفوق على ريال مدريد ويوفنتوس وبايرن ميونخ في التصنيف العالمي للأندية

الأرصاد: أمطار على القاهرة ومناطق متفرقة من البلاد غدا.. وطقس شديد البرودة

أودي audi q7 2020 متاحة الآن في مصر.. سعر ومواصفات

أحدث تصنيف.. تعرف على أفضل 4 هواتف ذكية في العالم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أراد فك القيد من عنقه.. ظهور غريب لـ الأمير هاري يكسر جميع قواعد الملكية

ربانزل الهند.. قصة صاحبة أطول شعر في العالم تدخل موسوعة جينيس.. صور

تويوتا كورولا toyota corolla 2020 .. أسعار ومواصفات .. صور