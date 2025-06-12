أول تعليق من حماس على عملية إطلاق النار قرب مستوطنة حرميش

باركت حركة المقاومة الفلسطينية حماس عملية إطلاق النار التي نفّذها أحد مقاومي الشعب الفلسطيني البطل اليوم الخميس قرب مستوطنة "حرميش" الجاثمة على أراضي المواطنين شمال الضفة الغربية.

وقالت الحركة في بيان لها " نحيي الأيدي الطاهرة التي نفذت العملية، ونؤكد أنها رد مشروع على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا في غزة والضفة الغربية، وخطة حكومة الاحتلال الفاشي التي يقودها المجرم "سموتريتش" لسلب أراضي الضفة الغربية.

ودعت الحركة جماهير الشعب في الضفة الغربية والقدس المحتلة إلى تصعيد المقاومة بكافة أشكالها، والرد على جرائم الاحتلال بعمليات موجعة تُربك حساباته وتُفشل مخططاته.

وكان جيش الإحتلال الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من اليوم أن مقاوما فلسطينيا أطلق قبل قليل النار على قواته العاملة عند حاجز حرميش في لواء منشيه ، مشيرا الي جنود القوة قاموا بالرد علي مطلق النار حيث تمكنت من تحييده. دون وقوع إصابات في صفوف القوات.