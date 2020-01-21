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رياضة

أوباميانج بديلا لـ سواريز في برشلونة

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 12:43 م
أوباميانج
أوباميانج
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محمد السعيد
استقرت إدارة نادي برشلونة الإسباني على التعاقد مع النجم الجابوني بيير أوباميانج مهاجم فريق آرسنال الإنجليزي، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، لتعويص غياب لويس سواريز.

وذكرت صحيفة " سبورت" الإسبانية، أن بيير أوباميانج أصبح الاسم الأبرز على طاولة إدارة برشلونة، للتدعيم خط الهجوم، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وكان برشلونة أعلن الأسبوع الماضي، غياب مهاجمه لبويس سواريز لمدة 4 أشهر بعد خضوعه لعملية جراحية في ركبته اليمنى.

وشارك أوباميانج مع آرسنال في 22 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالهما 14 هدفا، وصنع هدف وحيد.

يذكر أن برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

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