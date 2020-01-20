AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

يوفنتوس يخطط لصفقة تبادلية محتملة مع برشلونة

الإثنين 20/يناير/2020 - 04:29 م
ماتيوس لاعب يوفينتوس
ماتيوس لاعب يوفينتوس
Advertisements
القسم الرياضي
أكد فابيو بارتيتشي، المدير الرياضي لنادي يوفنتوس الإيطالي، أنه على تواصل دائم مع إدارة برشلونة لإتمام صفقة تبادلية محتملة مع أحد لاعبي الفريق، وفقًا لتصريحات إلى "سكاي سبورت".

وقال المدير الرياضي لنادي يوفنتوس الإيطالي، "نتفاوض مع إداريي برشلونة على اثنين من اللاعبين الشبان، لقد حظينا بماتيوس بيريرا بين صفوفنا لسنوات عديدة، هو لاعب جيد ويتمتع بفنيات جيدة، ولكنه في حاجة إلى أسلوب لعب محدد ليُظهر مستواه الأفضل".

وتابع المدير الرياضي لنادي يوفنتوس الإيطالي "لقد رأينا أن برشلونة لديه لاعب شاب يُدعي ماركيز يتمتع بمميزات مهاجم سيتأقلم جيدًا مع كرة القدم الإيطالية، وبالفعل دخلنا في محادثات مع برشلونة لأننا نظن أن هذا سيكون خيارًا جيدًا لكلا الناديين".

وكانت إدارة يوفنتوس حصلت على خدمات لاعب الوسط البرازيلي ماتيوس في عام 2016، وفي الصيف الماضي أعير إلى نادي ديجون الفرنسي بعد مشاركته في ثلاث مباريات فقط الموسم الماضي مع العملاق الإيطالي.

وتريد إدارة النادي إنهاء مهاجم الرديف لدى نادي برشلونة؛ بسبب ما يمتلكه اللاعب من مقاومات عالية خاصة طول القامة.

الجدير بالذكر أن بعض التقارير أفادت الصيف الماضي بحدوث صفقة تبادلية بين الناديين أيضا بانتقال راكيتيش ليوفينتوس وبيرنادسكي لبرشلونة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هذا الشبل.. ابن رونالدو يتوج بجائزة أفضل مهاجم مع يوفينتوس

كريستيانو رونالدو يفوز بجائزة جلوب سوكر لـ أفضل لاعب في العالم 2019

خليفة سواريز.. تعرف على أبرز المرشحين للانتقال لبرشلونة في العالم الجديد

برشلونة ويوفنتوس على أعتاب صفقة تبادلية

ترشيحاتنا

أسعار الدواجن اليوم الاثنين 20 يناير 2020

بالأحمر الناري.. نسرين طافش تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

فيديوجراف| حزن نجوم تركيا على نجم العشق الممنوع

حكم الشرع في النوم على جنابة

أحمد خالد صالح يبعث برسالة مؤثرة لوالده في ذكرى ميلاده

متفوقًا على السعودي.. الدوري المصري الثالث عربيًا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اختفاء 6 أعوام.. العثور على جثة سيدة داخل سيارة في قاع نهر بالصدفة

تقلل الحبوب وتحمي من الشيخوخة.. 6 فوائد صحية لشرب الماء للبشرة

شاهد.. 100 صورة من وقائع توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب وطلعت مصطفى لرعاية أبطال أولمبياد طوكيو 2020