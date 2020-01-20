يوفنتوس يخطط لصفقة تبادلية محتملة مع برشلونة

أكد فابيو بارتيتشي، المدير الرياضي لنادي يوفنتوس الإيطالي، أنه على تواصل دائم مع إدارة برشلونة لإتمام صفقة تبادلية محتملة مع أحد لاعبي الفريق، وفقًا لتصريحات إلى "سكاي سبورت".





وقال المدير الرياضي لنادي يوفنتوس الإيطالي ، "نتفاوض مع إداريي برشلونة على اثنين من اللاعبين الشبان، لقد حظينا بماتيوس بيريرا بين صفوفنا لسنوات عديدة، هو لاعب جيد ويتمتع بفنيات جيدة، ولكنه في حاجة إلى أسلوب لعب محدد ليُظهر مستواه الأفضل".





وتابع المدير الرياضي لنادي يوفنتوس الإيطالي "لقد رأينا أن برشلونة لديه لاعب شاب يُدعي ماركيز يتمتع بمميزات مهاجم سيتأقلم جيدًا مع كرة القدم الإيطالية، وبالفعل دخلنا في محادثات مع برشلونة لأننا نظن أن هذا سيكون خيارًا جيدًا لكلا الناديين".





وكانت إدارة يوفنتوس حصلت على خدمات لاعب الوسط البرازيلي ماتيوس في عام 2016، وفي الصيف الماضي أعير إلى نادي ديجون الفرنسي بعد مشاركته في ثلاث مباريات فقط الموسم الماضي مع العملاق الإيطالي.





وتريد إدارة النادي إنهاء مهاجم الرديف لدى نادي برشلونة؛ بسبب ما يمتلكه اللاعب من مقاومات عالية خاصة طول القامة.



