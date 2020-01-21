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فن

فى عيد ميلاد ياسمين صبرى.. تعرف على عمرها الحقيقي وقصة زواجها

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 02:00 م
ياسمين صبرى
ياسمين صبرى
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أحمد إبراهيم
تحتفل اليوم الفنانة ياسمين صبرى بعيد ميلادها الـ33 والتى قدمت عددا من الأعمال الفنية الجيدة حيث خطفت الأنظار إليها منذ بداية ظهورها. 

أثارت ياسمين صبرى حالة من الجدل الواسع حول قصة زواجها منذ ظهورها الأول حيث كان يعتقد البعض أنها لم تتزوج إلا أنها فجرت المفاجاة مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" لتؤكد على أنها متزوجة ولكن لا تحب الحديث عن حياتها الشخصية. 

وبعدها بعدة أيام أعلنت ياسمين صبرى عن طلاقها وتؤكد انها حاليا تعيش وحيدة وليس لديها أبناء. 

وكانت ياسمين صبرى أثارت جدلا آخر عبر تصريحاتها الجريئة حول هجرتها للخارج وعدم رغبتها فى الاستمرار بالعمل فى الفن لأن الفن بالنسبة لها هواية وترغب فقط فى تكوين أسرة. 
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