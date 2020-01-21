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فن

شاهد.. نيللي مقدسي بإطلالة جذابة من داخل سيارتها

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:05 م
نيللي مقدسي
نيللي مقدسي
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محمد بدران

شاركت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، الجمهور بأحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت نيللي مقدسي في الصور داخل سيارتها بإطلالة أنيقة ومميزة مرتدية بلوفر باللون النبيتى، ونالت الصور إعجاب الجمهور.

وعلقت نيللي مقدسي على الصور قائلة: "لا نستطيع أن نصبح ما نريد ببقائها على ما نحن عليه تقدم إيجابية".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي هي أغنية "حنين" التي قدمتها من أرشيف المطربة الراحلة وردة الجزائرية، وهي من كلمات عبدالوهاب محمد، وألحان الموسيقار بليغ حمدي.


شاهد.. نيللي مقدسي بإطلالة جذابة من داخل سيارتها
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