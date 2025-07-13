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طه جبريل
الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مدينة بورفؤاد يوجه بالاستجابة لشكاوى المواطنين على الصفحة الرسمية للمدينة

رئيس مدينة بورفؤاد يوجه بالاستجابة لشكاوى المواطنين على الصفحة الرسمية للمدينة وصفحات التواصل الاجتماعي
رئيس مدينة بورفؤاد يوجه بالاستجابة لشكاوى المواطنين على الصفحة الرسمية للمدينة وصفحات التواصل الاجتماعي
محمد الغزاوى

وجه الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد ، بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين التي وردت على الصفحة الرسمية للمدينة وصفحات التواصل الاجتماعي، والتي تم رصدها من قبل فريق الرصد والمتابعة بالمركز الإعلامي، وفي هذا الإطار نفذت إدارة الكهرباء أعمال صيانة وإصلاح كشافات الانارة بمحيط امتداد شارع محمد متولي الشعراوي وتركيب كشافات ليد موفرة للطاقة بدلاً من كشافات الصوديوم والكشافات العاطلة و التالفة وكذلك مراجعة الاسلاك بهدف تحسين جودة منظومة الإنارة العامة بالطرق .

رئيس مدينة بورفؤاد يوجه بالاستجابة لشكاوى المواطنين على الصفحة الرسمية للمدينة وصفحات التواصل الاجتماعي

كما أكد الدكتور إسلام بهنساوي ، على استمرار جهود رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة وصيانة وتركيب الكشافات الجديدة بالطرق الرئيسة والفرعية ومحيط المدارس ضمن الجهود المبذولة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وفقاً لتوجهات القيادة السياسية وتنفيذاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار رئيس مدينة بورفؤاد إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لجميع خطوط شبكة الإنارة العامة، والاطمئنان المستمر على سلامة عوازل الأعمدة، مشددًا على سرعة إنهاء أعمال الصيانة في مناطق المدينة المختلفة والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، مع استكمال تركيب الكشافات الموفرة للطاقة لضمان استدامة الإنارة، وتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة للمواطنين.

بورفؤاد مدينة بورفؤاد شكاوى المواطنين صفحات التواصل الاستجابة الفورية

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