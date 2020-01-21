أحمد موسى يكشف قيمة هشام عبد الحميد بالنسبة للإخوان .. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أعضاء تنظيم الجماعة الإرهابية يكشفون حقيقة خيانتهم و ثمن بيعهم لمصر، موضحًا أن خونة التنظيم الإرهابي منذ فترة وهم يفضحون بعض.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن العاملين بقناة الشرق قام بنشر عقودهم مع القناة الإرهابية.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى أن، الإرهابي هشام عبد الحميد يتاجر فى بيع البلد ويحصل على 1000 دولار فى الحلقة الواحدة، أى 13 ألف دولار فى السنة.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن، الإخوان لم تحترم الإرهابي هشام عبد الحميد، وأن هذا الشخص عار وفضيحة، وأكد موسي أن هشام عبد الحميد قبل أن يهرب من مصر كان فنان وكان له قيمة.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن هشام عبد الحميد خادم للاتراك والقطريين، و يتاجر بمصر، وأوضح موسي أن الـ 13 ألف دولار بالنسبة للإخوان 13 جنيها.

وكشف أحمد موسي أن الأخوان ترك لهشام عضمة معلقًا " عارف لما ترمى عضة لـ حد بيهوهو".