البترول تحذر أهالي الوراق من الغاز الطبيعي.. اليوم

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عبر الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعى للمدن "تاون جاس"، عن ملء الخــــزان الرئيسي للرائحة بمحطة تخفيض وإضافة الرائحة بالوراق، مساء اليوم الأربعاء.

وأهابت الشركة العملاء عدم الانزعاج عند الشعور برائحة الغاز الطبيعي في ذلك التوقيت، وتؤكد الشركة أن أعمال الملئ هى أعمال روتينية ولا تمثل أى خطورة على السادة المواطنين وتتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمانهم .

وأضاف "تاون جاس" أنه بناء عليه فقد وجب التنويه لطمئنة السادة العملاء وأنه في حالة وجود أي استفسار فإنه يرجى التكرم بالاتصال من أى تليفون أرضى بطوارئ الشركة على رقم ( 129) .