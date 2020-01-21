زراعة الفيوم تحصر التعديات على الأراضى الزراعية تمهيدا لإزالتها

وأضاف تم تشكيل لجنة برئاسة المهندس علي مسعد مدير عام حماية الأراضى والمهندس عيد سيد رئيس قسم التعديات والمهندس الحسيني محمد حماية الأراضي بالمديرية بحصر حالات التعديات الواقعه على طريق مصر الفيوم زمام جمعية سنورس ثاني حوض جسر محفوظ وايضا زمام جمعية بني عتمان حوض الحوشي حفاظًا على الرقعة الزراعية والتصدي لظاهرة البناء عليها.



وشدد على إحالة اي موظف يتسبب في اي حالة تعدي على الأراضى الزراعية إلى التحقيق ، وحذر أيضا المخالفين من مزاولة اي نشاط مخالف على الأراضى الزراعية.