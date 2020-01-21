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محافظات

زراعة الفيوم تحصر التعديات على الأراضى الزراعية تمهيدا لإزالتها

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:03 م
الدكتور ربيع مصطفى
الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود

أعلن الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم أنه تم  متابعة حصر التعديات على الأراضى الزراعية ووضع الخطط اللازمة للتعامل معها وإزالتها.


وأضاف  تم تشكيل لجنة برئاسة المهندس علي مسعد مدير عام حماية الأراضى والمهندس عيد سيد رئيس قسم التعديات والمهندس الحسيني محمد حماية الأراضي بالمديرية بحصر حالات التعديات الواقعه على طريق مصر الفيوم زمام جمعية سنورس ثاني حوض جسر محفوظ وايضا زمام جمعية بني عتمان حوض الحوشي حفاظًا على الرقعة الزراعية والتصدي لظاهرة البناء عليها.


وأكد وكيل وزارة الزراعة أنه سيتم إبلاغ رئيس الوحدة المحلية بسنورس للتنسيق مع الأمن للإزالة طبقا للقانون ولائحته التنفيذية.


وشدد على إحالة اي موظف يتسبب في اي حالة تعدي على الأراضى الزراعية إلى التحقيق  ، وحذر أيضا المخالفين من مزاولة اي نشاط مخالف على الأراضى الزراعية.

زراعة الفيوم تحصر التعديات على الأراضى الزراعية تمهيدا لإزالتها
زراعة الفيوم تحصر التعديات على الأراضى الزراعية تمهيدا لإزالتها
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