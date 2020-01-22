حسام البدري: أتمنى إيقاف الدوري المصري لهذا السبب .. فيديو

قال حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، إنه يتمنى توقف بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتابع أن السبب في أمنيته في توقف الدوري، من أجل إقامة معسكر إعداد للفراعنة قبل مواجهتي توجو بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021.

وأضاف "البدري" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "ملعب أون" المذاع على قناة "أون سبورت": "لدينا مباراتان أمام توجو، سنسافر في فترة زمنية قصيرة وهذا سيسبب إرهاقًا، والدوري متلاحم ولا توجد فرصة للتوقفات".

وأكمل: "كنت أتمنى وجود توقفات لنجتمع باللاعبين وأحتاج لوقت، فكل هذا ليس متوفرًا، الأمور صعبة، وأنا لست من هواة تحميل المسئولية لغير المقصرين".

وواصل: "قلت إن الدوري لم يفرز عناصر جديدة، لكن هناك عناصر قديمة موجودة، وأريد أن يظهر أكثر من عنصر لكي تكون هناك منافسة في صالح الفريق".

واختتم: "أمتلك 7 أو 8 لاعبين في مركز واحد، هذا ما قلته، وأعتب على الذين فهموا الكلام بطريقة غير ذلك، هناك من يتعمد إساءة فهم تصريحاتي أو إدراكها".