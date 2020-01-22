خالد النبوي مطلوب على جوجل

تصدّر الفنان خالد النبوي، لائحة البحث بمحرك جوجل الشهير بعد تعرضه لوعكة صحية وخضوعه لعملية قسطرة في القلب.





ووجّه عدد من الفنانين منهم هاني رمزي وغادة عبد الرازق وغيرهم رسائل دعم لخالد النبوي الذي يركض في المستشفى حاليًا تحت الملاحظة الطبية.





‫وقالت مصادر لـ"صدى البلد" من داخل المستشفى، إن الحالة الصحية لـ خالد النبوى مستقرة تماما، ومن المنتظر أن يعود إلى منزله خلال الساعات المقبلة، بعد أن يطمئن الأطباء على انتظام جميع وظائف الجسم.‬





‫وأجرى النجم خالد النبوى عملية قسطرة بالقلب، طبقًا لما صرح به عدد من المقربين منه، وهو ما أكدته الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى أيضا.