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رياضة

وفد الأهلي في مهمة خاصة لمدة 3 أيام بالأقصر

الأربعاء 22/يناير/2020 - 08:00 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يغادر وفد النادي الأهلي، الذي يضم كلًّا من العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي، وعماد حلمي، المدير المالي، ورؤوف عبدالقادر مدير عام النشاط الرياضي، والمهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي، وخالد بيبو، مدير أكاديمية الأهلي، وكمال محسن مدير الحاسب الآلي، ووائل محمدي مدير شؤون العاملين، ومحمد الألفي، مدير الخدمات، ومحمد فتحي ممثل الشؤون القانونية، ومحمد رمضان، نائب مدير الاشتراكات، ظهر اليوم إلى مدينة الأقصر، بصحبة وفد شركة «إستادات القابضة»، الذي يترأسه محمد كامل، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وذلك لبدء تفعيل مشروع وحدة الأهلي الاقتصادية، الذي يبدأ بفرع الأهلي بالصعيد، بعدما أصبح نادي طيبة بالأقصر فرعًا للنادي، في ضوء الشراكة التي جرت مع شركة «إستادات» التي تعد واحدة من كبريات الشركات الوطنية التي تسهم في تطوير الرياضة المصرية في العديد من المجالات المختلفة.

ويقوم عماد حلمي بمراجعة كافة الأمور المالية الخاصة بالفرع الجديد، فيما يطمئن رؤوف عبدالقادر على الملاعب والصالات، بينما يقوم المهندس سامح علي كامل بتفقد المنشآت، كما يعاين خالد بيبو الملاعب المخصصة لفرع الأكاديمية، ويقوم كمال محسن بالاطمئنان على الأمور الإلكترونية، بينما يقوم وائل محمدي بحصر احتياجات الفرع الجديد من الموظفين والعمال، ويراجع محمد فتحي كافة الأمور القانونية، ويقوم محمد الألفي بمراجعة ملف الخدمات، فيما يطمئن محمد رمضان على الأمور الخاصة بملف الاشتراكات.

ويتفقد وفد الأهلي «نادي طيبة» ومرفقاته، وتحديد احتياجاته الإنشائية والخدمية ومدارس الألعاب الرياضية، والاطلاع على آخر ما يتضمنه الفرع الجديد أسوة بفروع النادي.

تستمر الجولة التفقدية لمدة ثلاثة أيام، يرفع بعدها محمد مرجان المدير التنفيذى تقريرًا مفصلًا لمجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، لدراسة الموقف كاملًا، وكذلك العمليات الإنشائية التي يحتاج إليها فرع الأهلي الجديد في طيبة، لاتخاذ ما يراه مناسبًا لتحديد موعد افتتاح الفرع.

وكان محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، قد وقع مذكرة تفاهم مع شركة «إستادات القابضة» كبرى الشركات العاملة فى مجال التطوير الرياضى ، وذلك في مؤتمر صحفي كبير أقيم بملعب التتش بالجزيرة لإدارة «وحدة الأهلي الاقتصادية» رؤية 2045، التي تضم أربعة مشروعات رياضية خدمية واستثمارية، تحقق العديد من الفوائد الأدبية والمادية والرياضية.
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