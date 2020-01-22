زيارة وفد من الكونجرس الأمريكى لشمال سيناء.. تفقدوا مشروعات التنمية بالعريش.. والإشادة بنجاح القوات المسلحة في محاربة الإرهاب وعودة الحياة الطبيعية للأهالي

المتحدث العسكري:

إشادة مصرية لجهودها فى مواجهة الإرهاب

٦ من مساعدى أعضاء الكونجرس الأمريكى قاموا بزيارة شمال سيناء

الوفد التقي بمحافظ شمال سيناء وتفقدوا بعض المشروعات الجارى تنفيذها بالعريش

التأكيد على أهمية علاقات التعاون التى تربط مصر والولايات المتحدة فى جميع المجالات

قال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، إن 6 من مساعدى أعضاء الكونجرس الأمريكى من الحزبين الجمهورى والديمقراطى قاموا بزيارة محافظة شمال سيناء.وأضاف العقيد تامر الرفاعي، في بيان رسمي له، أن برنامج الزيارة شمل لقاء محافظ شمال سيناء وتفقد بعض المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة العريش فى مجال التنمية الاقتصادية، وزيارة محطة تحلية المياه الجارى إنشاؤها فى العريش.وأشاد أعضاء الوفد الأمريكى بأهمية علاقات التعاون التى تربط مصر والولايات المتحدة فى جميع المجالات، مؤكدين أهمية التنسيق والتشاور بين البلدين على جميع الأصعدة فى ظل ما تبذله مصر من جهود فى مواجهة الإرهاب، والإشادة بجهود القوات المسلحة فى تحقيق الأمن والاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها بشمال سيناء، فضلًا عن توفير جميع المتطلبات المعيشية لأهالى شمال سيناء.تأتى الزيارة فى ضوء تدعيم العلاقات المصرية الأمريكية والتعاون المشترك بين البلدين فى المجالات المختلفة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار.يأتي ذلك فى إطار علاقات الشراكة الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية فى المجالات المختلفة والمساعى المشتركة لدعم السلام والتنمية والتصدى للتحديات الراهنة.